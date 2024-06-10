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獨家／陳明珠主持獲邊佑錫認可　他送超殺微笑約合作：我們打勾勾

▲陳明珠（左）負責主持邊佑錫的台北見面會，表現獲得藝人認證，約定下次還要再合作。（圖／陳明珠提供）
▲陳明珠（左）負責主持邊佑錫的台北見面會，表現獲得藝人認證，約定下次還要再合作。（圖／陳明珠提供）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《背著善宰跑》男主角邊佑錫上週旋風襲台，6月8日在台大舉辦2場見面會，場上座無虛席，他從步入機場抵達下榻飯店去慶功宴甚至逛超市買西瓜，都吸引滿滿追星人潮，所到之處都是焦點。除了邊佑錫的驚人魅力，接獲主持見面會任務的陳明珠，台上表現也成為粉絲津津樂道的話題，連邊佑錫也給予認可，主動要求「打勾勾」希望下一次來台還能再與陳明珠合作。

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▲陳明珠幫邊佑錫測量身高、頭圍、手掌長度時，緊張神情全被拍下投放大螢幕，她澄清是怕太貼近的話，會毀了邊佑錫的妝容。（圖／藝凱娛樂）
▲陳明珠（右）幫邊佑錫測量身高、頭圍、手掌長度時，緊張神情全被拍下投放大螢幕，她澄清是怕太貼近的話，會毀了邊佑錫的妝容。（圖／藝凱娛樂）
第一次在台辦見面會、第一次主持韓秀　邊佑錫陳明珠互相鼓勵

這場見面會是陳明珠主持韓秀的初體驗，也是邊佑錫人生第一場的台北見面會，2人為此在後台互相勉勵，上台前手掌疊手掌喊加油：「感受很真實，很像我們是同一個戰隊，一起完成這個任務。我有跟他說這是我的第一次（主持），希望他能夠相信我，在台上能夠很放心，我覺得這跟我過去的主持經驗上，有很不一樣的感受。」

陳明珠透露邊佑錫為了粉絲，雖然下午場跟晚上場的流程差不多，但他想到每一場前來的粉絲，或許有連來2場的人，所以在訪談環節的答案做修正，為的只希望粉絲有不同的驚喜感受。

▲陳明珠主持邊佑錫見面會獲得認證。（圖／陳明珠提供）
▲陳明珠、邊佑錫（左）會後開心合影，藝人也承諾還會再來台會粉絲。（圖／陳明珠提供）
表現獲得邊佑錫認可　打勾勾欽點陳明珠「下次還要合作」

事實上，邊佑錫在第2場見面會上忍不住情緒爆哭，用掉2張衛生紙擦淚，見面會結束後，陳明珠透露他唱完最後一首歌《陣雨》衝到後台時，眼眶再度泛紅，所有團隊十分不捨也為邊佑錫感到驕傲，陳明珠說：「他下來後跟團隊一起擊掌，我跟他說你真的做得很好，請你永遠記得你的第一次的感受，我會在這邊繼續為你加油，歡迎你常常能夠來到這邊看你的粉絲們，如果你回來的話，我會很願意繼續為你服務，我也會繼續加油。他就很可愛的說：『那我們打勾勾！』那時候我快哭出來！」

活動結束時，陳明珠知道邊佑錫熱愛芒果，深怕對方帶不回韓國，特地請求南部朋友用最新鮮的芒果做成果乾，讓邊佑錫帶回家吃，邊佑錫收禮十分開心，頻問：「妳怎麼會知道我喜歡芒果！」陳明珠認為寶島鄉親的熱情十分出名，「希望他來到台北能有深刻感受」。

▲陳明珠主持邊佑錫見面會獲得認證。（圖／陳明珠提供）
▲陳明珠第一次主持韓秀的體驗，就獻給大勢演員邊佑錫（右）。（圖／陳明珠提供）
主持總統就職典禮一戰成名　陳明珠有望成為「韓星最愛主持人」

陳明珠原本是在客家電視台主持節目，大學畢業後當了1年的老師後，於2016年接任八大第一台《Gogo講客話》主持人；2021年簽給前知名主持人黃子佼，而陳明珠也是黃子佼唯一簽約的女弟子，不過2人的合約已於2023年結束。

陳明珠首度主持韓秀的表現獲得大批粉絲喜愛，部分同業也認同她的水準；不難聯想到她的前師傅黃子佼過去的豐功偉業，畢竟他是唯一一位被許多韓星欽點的「台灣見面會主持人」首選，孔劉、「少女時代」潤娥都曾指定只要黃子佼；這次事前準備是否受到對方過去的經驗影響？陳明珠表示：「主持日韓見面會，很多前輩都做得很好，我在做功課的時候，確實也會看一些簡短的影音片段去學習，讓互動更自然。」

有信心接任日、韓明星「台灣見面會第一主持人」位置嗎？陳明珠幽默回覆：「如果大家願意信任我，我一定都會開到最滿分的精力，我就一直保持單身，沒有感情，都奉獻給工作，所以如果大家願意信任我，我這輩子都願意奉獻給工作！因為我本來大部分心力都在工作上以及家人，如果大家信賴我，我每一次都會做到最好。」

陳明珠小檔案
生日：1988年6月30日（35歲）
學歷：國立政治大學政治學系
職業：主持人
出道日期：2012年
出道作品：《客庄好味道》
經歷：
2016年中華民國總統就職典禮
第33屆金曲獎頒獎典禮星光大道
第34屆金曲獎頒獎典禮星光大道
第35屆金曲獎頒獎典禮星光大道
第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮
2023年《超級巨星紅白藝能大賞》
2024年《超級巨星紅白藝能大賞》

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▲陳明珠是知名主持人，《紅白》、金曲獎、金鐘獎都能看到她的身影。（圖／資料照）

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