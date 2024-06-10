邊佑錫端午連假衝去家樂福買幸福大西瓜！粉絲奔打卡：想應徵西瓜
韓星邊佑錫因為主演電視劇《背著善宰跑》爆紅，8日來台舉辦粉絲見面會，現場還扮成《庫洛魔法使》的小櫻服裝，模樣逗趣。這3日為端午節連續假期，邊佑錫昨（9）日更新IG動態，曬出他來到台灣的生活照，其中一張他到家樂福和西瓜合影，讓粉絲看了直呼「有夠可愛！」
記者薛羽彤／綜合報導
邊佑錫日前受訪透露自己很愛吃水果，昨日他更新IG動態，曬出他來台這段時間的照片，其中一張他戴著帽子、口罩來到家樂福，彎腰和「幸福大西瓜」合影，接地氣的行徑讓粉絲直呼太可愛，在網路上掀起討論，「家樂福西瓜表示：筒筒（邊佑錫粉絲名）好多」、「你怎麼那麼可愛啦」、「羨慕被翻牌的西瓜」、「逛大賣場還跟西瓜合照，怎這麼可愛！」家樂福也趁機發文：「今天是幸福的大西瓜。」邊佑錫粉絲在底下留言表示「應徵西瓜從哪邊開始排隊？」
此外，邊佑錫人氣爆棚，來台一舉一動備受關注，有不少私生飯（刺探藝人私生活的粉絲）瘋狂追星，除了一天包下10幾台車跟車，就連邊佑錫住的飯店也不放過，傳出狂按電梯的每個樓層，只為打探到偶像所居住的「正確位置」。所以當邊佑錫曬出到大賣場的自拍照，也有不少粉絲心疼表示，「邊佑錫最新IG貼文，雖然他依舊可愛，我看到只是滿滿的心疼，因為跟車的渣，沒有夜市，沒有夜景，沒有郊外踏青，只能到超市買他愛的水果彌補。」粉絲期望等這波熱潮過去，邊佑錫能再來台灣好好旅遊。