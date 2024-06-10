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邊佑錫熱情衝向粉絲「保鑣完全攔不住」！被笑虧：反過來保護民眾

▲近期因為韓劇《背著善宰跑》爆紅的「國民初戀」邊佑錫，近日被粉絲拍到在見面會後遇到還在等自己的粉絲時，興奮地朝粉絲群衝去，讓一旁的保鑣完全攔不住，不少粉絲看到影片片段後，笑虧：「邊佑錫的保鑣是要保護民眾的」。（圖／記者林調遜攝）
▲近期因為韓劇《背著善宰跑》爆紅的「國民初戀」邊佑錫，近日被粉絲拍到在見面會後遇到還在等自己的粉絲時，興奮地朝粉絲群衝去，讓一旁的保鑣完全攔不住，不少粉絲看到影片片段後，笑虧：「邊佑錫的保鑣是要保護民眾的」。（圖／記者林調遜攝）

記者張一笙／綜合報導

邊佑錫旋風席捲全台，周末不僅在台大1樓舉辦個人見面會，讓他開心地在台上又唱又跳，甚至變裝換上《庫洛魔法使》的小櫻的服裝，讓全場粉絲笑翻，也見識到男神不僅台上魅力十足，台下也十分活潑好動。有趣的是，有粉絲拍到邊佑錫面對一大群粉絲時，一時間熱情地衝向粉絲堆，完全沒有給一旁的保鑣反應時間，保鑣們完全攔不住，邊佑錫暴衝的影片上傳社群平台後，不少台灣、韓國粉絲紛紛笑虧：「邊佑錫的保鑣是來保護民眾的。」

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▲有粉絲將邊佑錫爆衝的影片放上社群平台上，不少台灣、韓國粉絲都十分羨慕，也笑虧邊佑錫的保鑣不是保護本人，是要保護粉絲們不要被身高190.3的邊佑錫撞傷了。（圖／翻攝自Threads）
▲有粉絲將邊佑錫爆衝的影片放上社群平台上，不少台灣、韓國粉絲都十分羨慕，也笑虧邊佑錫的保鑣不是保護本人，是要保護粉絲們不要被身高190.3的邊佑錫撞傷了。（圖／翻攝自Threads）
邊佑錫因為韓劇《背著善宰跑》獲封「國際初戀」，8日在台大1樓舉辦2場個人見面會的邊佑錫，是他演藝生涯首場亞洲巡迴見面會，因此邊佑錫在見到海外粉絲後特別興奮。邊佑錫不僅在見面會期間拿皮尺量自己的身高，還變裝打扮成《庫洛魔法使》的小櫻。見面會晚上場時，在看完粉絲為他準備精心剪輯的「影音信件」時，邊佑錫甚至一度感動到低頭爆哭，拿衛生紙頻頻拭淚，讓人見識到他的真性情。

有粉絲在社群平台上曬出邊佑錫結束見面會後，面對一群在外頭等他的粉絲們，興奮地朝粉絲群衝去，讓一旁的保鑣們都反應不及，一時間完全攔不住他，讓粉絲不禁笑著虧說：「保鑣不是防止粉絲衝向藝人，而是防止藝人衝向粉絲。」

▲邊佑錫粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲邊佑錫在粉絲見面會上不顧形象地打扮成《庫洛魔法使》的小櫻，讓全場粉絲笑翻。（圖／記者林調遜攝）
影片上傳社群後，不少粉絲紛紛笑著表示：「好不受控的藝人！保全是不是很想在邊佑錫身上綁條牽繩」、「他腿長還跑贏保鑣」、「呀勒呀勒！擋不住的邊佑錫」、「第一次看見不受控制的偶像」。甚至有粉絲表示這部影片已經傳回韓國，韓國的粉絲們都為保鑣們感到辛苦：「韓國粉絲們說可憐的保鑣們，拉不住」，足見邊佑錫的人氣與親民。

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