邊佑錫訪問一半突然做伏地挺身　自認是純愛派男子：陷入就出不來

我是廣告 請繼續往下閱讀
他為了脫衣服好看，邊佑錫開拍前會猛做伏地挺身，他邊說邊比出動作，真摯逗趣。那會忌口嗎？邊佑錫常常攝取蛋白質，確定沒有偷吃別的嗎？他嘴軟笑回：「偶爾還是會吃一點別的啦！」
邊佑錫從《青春紀錄》、《20世紀少女》、《大力女子姜南順》到現在的《背著善宰跑》，對女主角都很專一執著，這次因為「善宰」獲封純情戰神，問及本身也是純情派嗎？邊佑錫露出害羞笑容，娓娓表示：「畢竟我是只要陷入某一個事情、某一個狀況，就會深深陷入，應該...就算是純情派吧？但有時我還是有點粗獷、很MAN的樣子。」記者延伸問題追問，他大比叉叉說：「無法舉例！」
邊佑錫曾表示，因為現在爆紅，戲約是過去的10倍至20倍，未來挑劇本會想嘗試哪種角色？他很喜歡浪漫愛情片，之前會選擇接下《背著善宰跑》也是同樣的原因，「我讀完劇本後，有很多共鳴跟理解的部分。日後的基準也是會以有共鳴、能否理解為標準，日後朝這方向選的機率比較大，但出演壞人、奇幻劇也有可能，沒有一定的目標與類型，看劇本覺得喜歡就可以了，我很喜歡浪漫愛情，這方面機率滿大的。」那粗獷，霸氣留鬍子的角色可以嗎？邊佑錫大笑：「鬍子不能！」
身高近190的他，直呼很滿意身材比例，優點的話是可以看很遠，缺點就是很常撞到頭、看到灰塵，「高的地方容易看見灰塵，打掃就會從高處開始打掃。」家人也會要求邊佑錫打掃高處、幫忙拿高處的東西。而《背著善宰跑》女主角金惠奫曾跟台媒透露因為邊佑錫太高，每次對戲都會不小心變成翻白眼，「我們對戲的時候她要往上看，她要看我的眼睛，但都只看到喉結跟下巴，因為拍戲要有唯美的畫面，這我能理解（她為何會翻白眼）」。
《背著善宰跑》中有不少「穿越設定」與台劇《想見你》相似，邊佑錫看過《想見你》，也很喜歡許光漢，但最令他訝異的是「許光漢居然知道邊佑錫是誰」，邊佑錫說：「他之前去韓國受訪時有說他知道邊佑錫，我聽到很驚訝，我本來就知道他，但不知道他也知道我。日後有機會見面也會很開心。」會想要跟許光漢切磋演技嗎？他許願：「有機會的話很希望！」