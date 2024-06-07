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邊佑錫訪問一半突然做伏地挺身　自認是純愛派男子：陷入就出不來

▲邊佑錫因為《背著善宰跑》走紅，接受訪問時解釋為了劇中的身材好看，開拍前會狂做伏地挺身。（圖／藝凱娛樂）
▲邊佑錫因為《背著善宰跑》走紅，接受訪問時解釋為了劇中的身材好看，開拍前會狂做伏地挺身。（圖／藝凱娛樂）

記者陳雅蘭／台北報導

因為韓劇《背著善宰跑》人氣爆紅的邊佑錫，將於6月8日在台大1樓舉辦2場見面會，今（7）日抽空接受台灣媒體訪問，他表示很喜歡浪漫愛情片，未來劇本也會朝相似題材挑選，更自認是「純情派」，透露只要對一件事情感興趣，就會深深陷入。邊佑錫訪問時，還示範「空中伏地挺身」，模樣逗趣。

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▲邊佑錫訪問。（圖／藝凱娛樂）
▲邊佑錫陷入一件事情就會很專一，自認是純情派。（圖／藝凱娛樂）
《背著善宰跑》中，邊佑錫有很多露身材的橋段， 結實身材掀起諸多討論，除了拍戲，私下的他也有健身習慣。問及為了《背著善宰跑》秀身材訓練多久？最滿意自己哪個部位？邊佑錫羞笑：「我很滿意我的背。（劇中）因為我是游泳選手，重點就放在背部。我很常做運動，因為很多裸露戲，在開演之前，我一週會運動6天、休息1天，實際上開拍後休息都去運動了，也一直攝取蛋白質、吃肉。」

他為了脫衣服好看，邊佑錫開拍前會猛做伏地挺身，他邊說邊比出動作，真摯逗趣。那會忌口嗎？邊佑錫常常攝取蛋白質，確定沒有偷吃別的嗎？他嘴軟笑回：「偶爾還是會吃一點別的啦！」

邊佑錫從《青春紀錄》、《20世紀少女》、《大力女子姜南順》到現在的《背著善宰跑》，對女主角都很專一執著，這次因為「善宰」獲封純情戰神，問及本身也是純情派嗎？邊佑錫露出害羞笑容，娓娓表示：「畢竟我是只要陷入某一個事情、某一個狀況，就會深深陷入，應該...就算是純情派吧？但有時我還是有點粗獷、很MAN的樣子。」記者延伸問題追問，他大比叉叉說：「無法舉例！」

▲邊佑錫訪問。（圖／藝凱娛樂）
▲邊佑錫可以演「粗獷男」，但不能留落腮鬍。（圖／藝凱娛樂）
邊佑錫曾表示，因為現在爆紅，戲約是過去的10倍至20倍，未來挑劇本會想嘗試哪種角色？他很喜歡浪漫愛情片，之前會選擇接下《背著善宰跑》也是同樣的原因，「我讀完劇本後，有很多共鳴跟理解的部分。日後的基準也是會以有共鳴、能否理解為標準，日後朝這方向選的機率比較大，但出演壞人、奇幻劇也有可能，沒有一定的目標與類型，看劇本覺得喜歡就可以了，我很喜歡浪漫愛情，這方面機率滿大的。」那粗獷，霸氣留鬍子的角色可以嗎？邊佑錫大笑：「鬍子不能！」

身高近190的他，直呼很滿意身材比例，優點的話是可以看很遠，缺點就是很常撞到頭、看到灰塵，「高的地方容易看見灰塵，打掃就會從高處開始打掃。」家人也會要求邊佑錫打掃高處、幫忙拿高處的東西。而《背著善宰跑》女主角金惠奫曾跟台媒透露因為邊佑錫太高，每次對戲都會不小心變成翻白眼，「我們對戲的時候她要往上看，她要看我的眼睛，但都只看到喉結跟下巴，因為拍戲要有唯美的畫面，這我能理解（她為何會翻白眼）」。

《背著善宰跑》中有不少「穿越設定」與台劇《想見你》相似，邊佑錫看過《想見你》，也很喜歡許光漢，但最令他訝異的是「許光漢居然知道邊佑錫是誰」，邊佑錫說：「他之前去韓國受訪時有說他知道邊佑錫，我聽到很驚訝，我本來就知道他，但不知道他也知道我。日後有機會見面也會很開心。」會想要跟許光漢切磋演技嗎？他許願：「有機會的話很希望！」

▲邊佑錫訪問。（圖／藝凱娛樂）
▲▼邊佑錫有看《想見你》，許願未來有機會想跟許光漢合作。（圖／藝凱娛樂）
▲邊佑錫訪問。（圖／藝凱娛樂）
 

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