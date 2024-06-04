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金惠奫說《善宰》太高：看他會一直翻白眼　分開邊佑錫這幕哭超慘

▲韓劇《背著善宰跑》女主角金惠奫（左）跟男主角邊佑錫身高相差30公分，導致2人對戲時，金惠奫的眼神會不小心變成翻白眼。（圖／愛奇藝國際站）
▲韓劇《背著善宰跑》女主角金惠奫（左）跟男主角邊佑錫身高相差30公分，導致2人對戲時，金惠奫的眼神會不小心變成翻白眼。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

韓劇《背著善宰跑》無預警成為春季黑馬劇，劇中男女主角邊佑錫（飾演：善宰）、金惠奫（飾演：任率）因此爆紅，金惠奫更在該劇播畢前夕，特別接受台灣媒體書面訪問，公開邊佑錫私下溫暖的一面，以及對方身高190.3公分「長太高」，導致自己與他對戲時，常常變成「翻白眼」的模樣趣事。金惠奫還特別分享劇中與邊佑錫道別的橋段，讓她心痛到眼淚流不停，「這一幕應該是哭得最厲害的一場戲了」。

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▲金惠奫因為2018年在《天空之城》飾演勢利學生「姜藝瑞」走紅，細路大開。（圖／翻攝JTBC《Sky Castle》官網）
▲金惠奫因為2018年在《天空之城》飾演勢利學生「姜藝瑞」走紅，戲路大開。（圖／翻攝JTBC《Sky Castle》官網）
曾演《鬼怪》《隧道》沒人記得　當《天空之城》勢利女「姜藝瑞」紅了

金惠奫今年27歲，她在2013年16歲時以電視劇《逆轉人生》出道，隔年在馬東錫、朴海鎮主演的《壞傢伙們》中的短暫出現讓人印象深刻，之後金惠奫為了專注課業，僅客串少數電視劇，包含《藍色海洋的傳說》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《隧道》等知名韓劇。

大學畢業前，金惠奫出席各種試鏡，2018年在知名校園劇《天空之城Sky Castle》飾演的勢力高材生「姜藝瑞」大走紅，她也憑藉此劇拿下「第55屆百想藝術大賞」的最佳女新人殊榮，演藝事業迅速攀升，也在2019年當上女一，合作路雲、李宰旭主演電視劇《偶然發現的一天》、主演電影《推土機女孩》；直到今年2024重返小螢幕，接演奇幻劇《背著善宰跑》人氣再三級跳，同時帶旺合作的男主角邊佑錫。

▲金惠奫曾跟身高190cm的路雲（左圖左）、187cm的李宰旭（右圖左）合作《偶然發現的一天》，這次則跟身高190.3cm的邊佑錫拍戲，直言常常會因為對方太高，不小心翻白眼。（圖／翻攝MBC《偶然發現的一天》官網）
▲▼金惠奫曾跟身高190cm的路雲（左圖左）、187cm的李宰旭（右圖左）合作《偶然發現的一天》，這次則跟身高190.3cm的邊佑錫（下圖左）拍戲，直言常常會因為對方太高，不小心翻白眼。（圖／翻攝MBC《偶然發現的一天》官網、愛奇藝國際站）
▲邊佑錫。（圖／愛奇藝國際站）
 
跟她演戲的男星都會紅！金惠奫謙虛：是路雲、李宰旭、邊佑錫演技好

根據觀察發現，曾與金惠奫合作過的男演員都會爆紅，包含《偶然發現的一天》的路雲、李宰旭，到現在的《背著善宰跑》的邊佑錫，網友對此稱讚她有「旺夫運」，如何看待此美譽？金惠奫謙虛表示：「與其說跟我一起演戲就會變成大明星，我認為更應該說是他們都很認真，並且演得很好，才會受到矚目。反而是我很感謝可以跟路雲、李宰旭、邊佑錫演員一起合作。」

邊佑錫身高190.3太高大　金惠奫看他「常常變成翻白眼」

男星邊佑錫確實因為《背著善宰跑》的關係，成為當今南韓最火熱的演員，過去事蹟也一一被網友挖出，發現他身高竟有190.3公分，問及身高160公分的金惠奫，跟對方拍攝時，是否有不方便的地方？金惠奫表示很多一直盯著「善宰」（邊佑錫飾演角色）的戲，因為視線太高，常常變成像在翻白眼，「這種時候，導演就會教導我要看哪裡比較好，或者會在我面前鋪滿一整條蘋果的紙箱後再進行拍攝。也多虧我之前已經有多次與個子高的演員對戲的經驗（路雲：190cm、李宰旭：187cm），所以比起困難，更應該說是以享受的心情進行拍攝」。

金惠奫也稱讚邊佑錫平易近人，拍攝《背著善宰跑》時未花太多時間就跟對方變熟，也因為常常交流，2人劇中無須多說，就產生絕佳默契；她也公開邊佑錫讓人感動的暖舉，「善宰他在片場總是很照顧我，特別是拍攝需要表達情緒的場景時，他總是默默在我身旁等待，陪我一起投入情緒，這種時候我都會非常感動」。

▲《背著善宰跑》第12集中離別戲，讓金惠奫（左）哭到眼淚流不停。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲《背著善宰跑》第12集中的離別戲，讓金惠奫（左）哭到眼淚流不停。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
《背著善宰跑》心動、心痛場面多　金惠奫哭到不能自己

《背著善宰跑》中，善宰跟任率有不少讓觀眾心動的場面，金惠奫私心最愛的一幕，就是任率在客運上尿急時，被「細節控」善宰發現，善宰立即裝作肚子痛，請求司機靠邊停「讓他下車解放」，金惠奫說：「在這一幕，感覺他非常可靠且令人心動，所以印象深刻久久無法忘記。」

除了上述客運的橋段，還有善宰不顧自己是否會死，執意要跟任率在一起的心意，亦感動不少觀眾，金惠奫認為善宰這個角色，本身就非常帥氣跟可靠，「尤其是善宰看到小率為了改變善宰的命運，而孤軍奮戰的面貌，就對她說：『我的命運我自己來改變。』我認為這一幕是最能凸顯善宰帥氣一面的場景。」

雖然有很多心動的橋段，但「心痛」的情節也少不了，特別是任率跟善宰「預告離別」的那段，都讓金惠奫演到哭不停。金惠奫自認不太會哭，但一想到任率的遭遇，以及她懇切救善宰的心，就湧現許多痛苦與遺憾，「尤其是有一幕，我跟善宰一起躺著，對著他說如果我今天離開了也不要太難過。我感受到了小率用言語表達出真心的心情，以及複雜的情緒，所以拍攝時一直很難止住淚水，這一幕應該是哭得最厲害的一場戲了」。

▲金惠奫因為《背著善宰跑》爆紅的關係，人氣、事業再攀升。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲金惠奫因為《背著善宰跑》爆紅的關係，人氣、事業再攀升。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
《背著善宰跑》神似《想見你》　劇中演員大受歡迎

《背著善宰跑》是改編自韓國作家金包創作的網絡小說《明天的第一》，由尹鍾鎬執導，《花樣年華—生如夏花》的共同導演金泰燁與《頂級巨星柳白》、《女神降臨》的編劇李詩恩合作打造，男女主角為邊佑錫、金惠奫，故事講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星善宰（邊佑錫 飾），和為了救活他而回到過去的熱血粉絲任率（金惠奫 飾），穿越15年的時空所展開的奇幻愛情故事。由於劇情包含奇幻、穿越、救人元素，不少觀眾覺得該劇與台劇《想見你》相似，金惠奫對此表示：「我還沒看過《想見你》，但我知道這部電影人氣很高，是部好作品，我一定會找時間觀賞的。」《背著善宰跑》全16集可至愛奇藝國際版收看。

事實上，穿越題材的故事，向來都很受大眾喜愛，邊佑錫跟金惠奫也因為此劇關係人氣三級跳，邊佑錫的IG粉絲數因此暴漲快500萬，並獲得展開巡迴各國辦見面會的機會，他也將於6月6日來台，6月8日於台大一樓連開2場見面會，活動詳情可至「藝凱娛樂」查詢。

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