邊佑錫決定提早來台灣！大方公開班機 6／6抵達「確定不走VIP」
韓劇《背著善宰跑》已於5月28日播畢，許多觀眾「戒斷善宰」一週直呼不習慣，紛紛期待男主角邊佑錫抵台舉辦見面會的那天，今（4）日主辦單位破天荒宣布「邊佑錫確定提早到台灣」，將搭乘班機OZ-711於6月6日上午11點30分抵達桃園機場第2航廈，讓更多沒買到6月8日見面會門票的粉絲，有更多可以看見「生人」的機會。
記者陳雅蘭／綜合報導
邊佑錫身高190.3公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至908.9萬人，人氣非凡。
邊佑錫將於6月8日下午1點半、7點半在台灣大學綜合體育館1樓舉辦見面會，2場門票均秒殺，可見《背著善宰跑》的非凡魅力。
主辦單位體恤未買到票的粉絲，罕見公布邊佑錫抵台班機，他確定不走VIP環宇通關，會直接現身接機大廳與大家近距離互動，班機確定為6月6日上午11點半抵達桃園第2航廈的OZ-711，主辦「藝凱娛樂」同時呼籲：「我們都懂大家都想看到他的心情，也請郵筒們（粉絲名）幫忙遵守以下規定，請遵守現場工作人員的指示安排，有秩序地排隊，請勿夜排、推擠、追跑、包車跟車，請勿造成其他旅客的困擾，一起做個守秩序的郵筒，留給他最好的第一印象。若現場秩序混亂，主辦單位將隨時取消藝人前往接機大廳的安排。」
事實上，近幾年韓星訪台辦活動，除了經紀公司或是邀約的品牌方需要大量曝光與宣傳，其餘幾乎不太可能公布藝人抵台班機，怕的是發生危險推擠、踩踏以外，以及影響其他遊客權益；不過這次邊佑錫初訪寶島，不僅決定提早2天抵台，甚至罕見公布班機歡迎大家接機，可見對第一次來台灣舉辦見面會的一切，格外重視。