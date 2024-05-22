《背著善宰跑》邊佑錫台北見面會「確定加開1場」 門票5／26開搶
▲《背著善宰跑》男主角邊佑錫將於6月8日在台北舉辦見面會，人氣太旺導致門票供不應求，主辦單位決定加場。（圖／藝凱娛樂）
記者
陳雅蘭／綜合報導
2024-05-22 11:07:43
韓劇《背著善宰跑》熱播中，男主角邊佑錫因此人氣爆棚，確定於6月8日首度來台灣舉辦粉絲見面會，
，許多粉絲哭嚎沒搶到，搶到票的困難程度 門票已在上週六（5／18）完售 如今主辦單位聽到大家心聲，今（22）日宣布「確定加場」。 「跟張學友一樣扯！」
邊佑錫台北見面會《2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour 『SUMMER LETTER』in Taipei》將於6月8日晚間7點30分在台大綜合體育館一樓舉行，票價分為5500元、4800元、3800元、2800元、身心障礙席1400元，超過1500張的票券，18日開賣同時湧入5萬人搶購，最後在60秒內完售，對於是否加場，主辦當時僅表示「會與韓方協調」，如今確定在同一天加開1場。 ▲邊佑錫因為《背著善宰跑》爆紅，因此有機會舉辦亞洲巡迴見面會。（圖／藝凱娛樂）
邊佑錫的台北見面會加場時間為6月8日下午1點半，地點為台大綜合體育館一樓，票價不變，採實名制購票，5月26日中午12點在KKTIX、全台全家便利商店啟售，詳情可至主辦單位臉書查詢。
因為有許多郵筒（粉絲名）沒搶到邊佑錫的見面會門票，表示困難程度不輸即將來台開唱的張學友。上個月（4／21）張學友小巨蛋加場的3萬張門票一開賣，同時湧入58萬人搶購，亦是引發網路一片哀嚎聲，紛紛哀嚎搶不到票。
邊佑錫身高189公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，上週六（5／18）粉絲數才750萬的他，目前已累積至830.2萬人，人氣非凡。
▲日前粉絲沒搶到邊佑錫的台北演唱會門票，直呼困難程度不輸張學友。（圖／翻攝Threads） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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