張學友加唱3場！58萬人搶3萬張門票3分鐘售罄 主辦回應加開可能
「香港歌神」張學友即將在台北小巨蛋開唱，「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」6場6萬多張門票，3月30日開賣火速售罄；6月14至16日加開3場演出，今（21）日上線開賣3萬張門票，線上約58萬人同時搶購，在短短約3分30秒的時間全數售完。至於是否會再加開場次？主辦單位超級圓頂表示：「希望加場，但今年真的都沒有適合場地了。」
記者黃雅琪／綜合報導
歌神張學友人氣超夯，繼上回首度開賣演唱會門票迅速售完之後，今日販售加開3場演出的門票也被光速掃完，主辦單位超級圓頂在臉書表示：「『張學友60＋巡迴演唱會 台北站』加場3場演唱會門票，現已全數售罄，謝謝大家的支持！」
張學友加開3場演出，58萬人同時在線上搶購3萬張門票，並於短短3分30秒內全數售完。被問到未來是否還有機會再加場表演？主辦單位超級圓頂表示：「希望加場，但今年真的都沒有適合場地了！開賣全數售罄、不會清票。」張學友樂見大家對他的支持：「非常謝謝大家的熱情支持，很快就要與台灣歌迷見面了，非常期待。」
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