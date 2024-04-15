張學友演唱會驚喜加開3場！2階段售票時間、7種票價全曝光
「歌神」張學友5月31日起將在台北小巨蛋舉行最新的「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，6場6萬多張門票3月30日開賣火速售罄，向隅歌迷哀鴻遍野，經主辦單位「超級圓頂」與經紀公司積極溝通爭取，決定在6月14至16日加開3場，突破自己「A Classic Tour學友・經典」首輪6場紀錄，第一輪連續3個週末共唱9場，門票將在4月21日開賣，中午 12點16分中信卡友率先搶購，14點16分全面啟售。
記者黃雅琪／綜合報導
今年62歲、出道39年的張學友，經典歌曲不計其數，因此這次「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，在選歌下了很多苦功，很多不一樣曲風、不一樣年代的歌曲，絕對可以勾起不同世代歌迷的回憶。除了歌聲繞樑，張學友在演唱會上與觀眾談笑風生，也是現場歌迷熱愛的橋段之一，每一場的安可環節總是驚喜不斷，因為歌神經常興之所至，就會解鎖新的曲目，滿足每一雙期待的耳朵，每一個等待被他歌聲療癒的靈魂。
歌神張學友第10次個人演唱會「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，5／31、6／1、6／2、6／7、6／8、6／9門票全數完售，加場6／14、6／15、6／16門票，將於4／21 12點16分中國信託卡友限區限量優先購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡），14點16分全面開賣，票價分別為：5880、5280、4800、3800、2800、1800、800。更多資訊請洽主辦單位「超級圓頂」FB粉絲頁。
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