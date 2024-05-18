邊佑錫演出門票秒殺！5萬人瘋搶：跟張學友一樣扯 主辦考慮加場
韓劇《背著善宰跑》男主角邊佑錫將於6月8日首度來台灣舉辦粉絲見面會，門票今（18）日中午12點開賣，超過1500張票券60秒完售，同時有5萬人在線瘋搶，沒搶到票的粉絲發文哀嚎：「邊佑錫你跟張學友一樣扯！」主辦單位也正在評估加場可能性。
記者陳雅蘭／綜合報導
邊佑錫台北見面會《2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour 『SUMMER LETTER』in Taipei》將於6月8日晚間7點30分在台大綜合體育館一樓舉行，票價分為5500元、4800元、3800元、2800元等4種，今天中午12點一開賣即完售，目前僅剩零星票券未完成結帳手續，記者詢問加場可能？主辦表示：「接下來會與韓方協調。」
許多郵筒（粉絲名）沒有搶到邊佑錫的見面會門票，認為困難程度不輸即將來台開唱的張學友。上個月（4／21）張學友小巨蛋加場的3萬張門票一開賣，同時湧入58萬人搶購，亦是引發網路一片哀嚎聲，紛紛表示搶不到票。
邊佑錫身高189公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月上漲200萬人，目前已累積750萬，魅力非凡。
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