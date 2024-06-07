邊佑錫怕變不紅：希望大家別變心　回家被爸媽塞100張紙簽到手軟

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因為戲劇的加持，邊佑錫有了展開亞洲巡迴見面會的機會，他表示：「非常的驚嚇！因為不是在韓國，是在海外地區受到歡迎，感到很神奇又驚訝。來到了台北看到粉絲那麼多，還看到背著我人形立牌的粉絲，滿有趣的。」
對於自己的爆紅感到神奇，邊佑錫是否曾擔心這樣現象只是曇花一現呢？他說：「一個人的人氣不是因為我會擔心還是不擔心而有變化，目前就是專心集中於下一個作品，希望下一部作品也能得到人氣的話更好。『善宰』其實也有不足的地方，就是努力去增強、展現邊佑錫這個人的專屬魅力，如果我的人氣可以維持更好，沒有也沒關係，我會在下部作品努力維持樣貌。」話說完，邊佑錫再度補充：「老實說，我內心是希望大家的心不要變。」
邊佑錫因為「善宰」的關係失去本名，現在大家都稱呼他為「善宰」，對於此現象，他很開心被叫善宰，「我滿喜歡大家這樣叫我的，畢竟這是我喜愛的角色，這樣叫我很開心。」不過家人沒有叫他「善宰」，反而是公司代表都會說「善宰在哪」、「善宰我愛你」，就連階級更高的理事都善宰善宰的叫他，讓邊佑錫惶恐：「理事，拜託你不要這樣叫我啦！」
邊佑錫還分享爆紅後家裡發生的趣事，「我因為拍戲的關係，2個月沒有回家，一回到家，爸媽就拿一堆紙給我，簽了一個多小時。」記得簽了幾張嗎？他笑說：「每次回家大概有100張。」但因為有運動習慣，所以手腕沒事一切安好。
他很感激因為走紅，「能像現在這樣來到台北了！」邊佑錫還特別做功課，知道寶島水果出名，「我很愛吃水果，聽說台北水果好吃，我要嚐遍所有水果，昨天我也去超市買水果，買了很多，我想要每個都吃。」他也加碼透露炸甜不辣很好吃，邊說邊比讚，麻辣火鍋味道也不錯，「有機會多嘗試各式各樣的食物」。
邊佑錫請媒體推薦更多台灣美食，記者提議「臭豆腐」，他立刻拒絕：「這我有點怕怕的。」想到《背著善宰跑》中的他與金惠奫曾吃過餃子，記者加碼建議「台式煎餃」以及「地瓜球」，邊佑錫立刻決定：「好！我就嚐嚐這兩樣！」