蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝　公關集體爆料：業界毒瘤

邊佑錫怕變不紅：希望大家別變心　回家被爸媽塞100張紙簽到手軟

▲邊佑錫因為《背著善宰跑》人氣暴漲，他也很擔心這現象只是曇花一現，喊話希望粉絲不要變心。（圖／藝凱娛樂）
▲邊佑錫因為《背著善宰跑》人氣暴漲，他也很擔心這現象只是曇花一現，喊話希望粉絲不要變心。（圖／藝凱娛樂）

記者陳雅蘭／台北報導

韓星邊佑錫今年4月因為主演《背著善宰跑》，飾演純情男「柳善宰」一角色爆紅，他昨（6）日首次來台還吸引超過1000人接機，邊佑錫今（7）日接受媒體訪問時，坦言感受很神奇，尤其是背著自己人形立牌的粉絲，讓他印象深刻，是否擔心爆紅的狀況只是曇花一現？邊佑錫表示：「老實說，我內心是希望大家的心不要變。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲邊佑錫超愛寶島水果，還跑去超市買一堆。（圖／藝凱娛樂）
▲邊佑錫超愛寶島水果，還跑去超市買一堆。（圖／藝凱娛樂）
邊佑錫身高190.3公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至925.6萬人，人氣非凡。

因為戲劇的加持，邊佑錫有了展開亞洲巡迴見面會的機會，他表示：「非常的驚嚇！因為不是在韓國，是在海外地區受到歡迎，感到很神奇又驚訝。來到了台北看到粉絲那麼多，還看到背著我人形立牌的粉絲，滿有趣的。」

對於自己的爆紅感到神奇，邊佑錫是否曾擔心這樣現象只是曇花一現呢？他說：「一個人的人氣不是因為我會擔心還是不擔心而有變化，目前就是專心集中於下一個作品，希望下一部作品也能得到人氣的話更好。『善宰』其實也有不足的地方，就是努力去增強、展現邊佑錫這個人的專屬魅力，如果我的人氣可以維持更好，沒有也沒關係，我會在下部作品努力維持樣貌。」話說完，邊佑錫再度補充：「老實說，我內心是希望大家的心不要變。」

▲邊佑錫接下來要挑戰吃煎餃、地瓜球，「臭豆腐先不要」。（圖／藝凱娛樂）
▲邊佑錫接下來要挑戰吃煎餃、地瓜球，「臭豆腐先不要」。（圖／藝凱娛樂）
邊佑錫因為「善宰」的關係失去本名，現在大家都稱呼他為「善宰」，對於此現象，他很開心被叫善宰，「我滿喜歡大家這樣叫我的，畢竟這是我喜愛的角色，這樣叫我很開心。」不過家人沒有叫他「善宰」，反而是公司代表都會說「善宰在哪」、「善宰我愛你」，就連階級更高的理事都善宰善宰的叫他，讓邊佑錫惶恐：「理事，拜託你不要這樣叫我啦！」

邊佑錫還分享爆紅後家裡發生的趣事，「我因為拍戲的關係，2個月沒有回家，一回到家，爸媽就拿一堆紙給我，簽了一個多小時。」記得簽了幾張嗎？他笑說：「每次回家大概有100張。」但因為有運動習慣，所以手腕沒事一切安好。

他很感激因為走紅，「能像現在這樣來到台北了！」邊佑錫還特別做功課，知道寶島水果出名，「我很愛吃水果，聽說台北水果好吃，我要嚐遍所有水果，昨天我也去超市買水果，買了很多，我想要每個都吃。」他也加碼透露炸甜不辣很好吃，邊說邊比讚，麻辣火鍋味道也不錯，「有機會多嘗試各式各樣的食物」。

邊佑錫請媒體推薦更多台灣美食，記者提議「臭豆腐」，他立刻拒絕：「這我有點怕怕的。」想到《背著善宰跑》中的他與金惠奫曾吃過餃子，記者加碼建議「台式煎餃」以及「地瓜球」，邊佑錫立刻決定：「好！我就嚐嚐這兩樣！」

▲邊佑錫透露爆紅後，回家被爸媽塞100張紙要簽名。（圖／藝凱娛樂）
▲邊佑錫透露爆紅後，回家被爸媽塞100張紙要簽名。（圖／藝凱娛樂）

獨家／司機送貨遇邊佑錫「被迫超停」：害我多繳50元！但真的好帥

直擊／桃機1000人「背著邊佑錫跑」！《善宰》本尊笑到衝去比愛心

直擊／桃機被千人擠爆滿出來！都不是遊客　全在等《善宰》邊佑錫

金惠奫說《善宰》太高：看他會一直翻白眼　分開邊佑錫這幕哭超慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生