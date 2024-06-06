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直擊／桃機被千人擠爆滿出來！都不是遊客　全在等《善宰》邊佑錫

▲《背著善宰跑》男主角邊佑錫（右）6日第一次來台，吸引千名粉絲接機。（圖／記者吳翊緁攝、翻攝VARO娛樂）
▲《背著善宰跑》男主角邊佑錫（右）6日第一次來台，吸引千名粉絲接機。（圖／記者吳翊緁攝、翻攝VARO娛樂）

記者陳雅蘭／桃園報導

熱門韓劇《背著善宰跑》播畢1週，男主角邊佑錫立刻飛來台灣見觀眾，將於6月8日在台大1樓連開2場見面會的他，今（6）日搭乘班機OZ-711提早抵台做準備，《NOWnews今日新聞》一早直擊現場，飛機尚未落地，已有近千名粉絲駐守卡位，只為見到男神一面，最早的約莫早上6點從高雄北上桃機卡位，她表示：「本來都在追偶像團體，但我第一次喜歡演員！」《背著善宰跑》魅力可見一斑。

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根據記者採訪，主辦單位今天出動總計20名的保鑣與工讀生，目測航警有6位以上，待班機抵達後預估還會更多；而一樓除了站滿粉絲，二樓也是被擠得水泄不通，令不少出國、回國路過的遊客看傻眼，紛紛探頭詢問「現在是在等誰啊？」而粉絲在等待同時，亦一起練習應援「歡迎邊佑錫來台灣」的口號，聲音響亮到整個接機大廳都聽得見。

▲邊佑錫來台，千名粉絲接機人潮。（圖／記者吳翊緁攝）
▲千名粉絲一起迎接邊佑錫抵台。（圖／記者吳翊緁攝）
邊佑錫是誰？父母欠債仍資助當模特兒夢想　2010年正式出道

現年32歲的邊佑錫，目前身高為190.3公分，他從小受到模特兒姊姊的影響，亦決定入行走秀，但當時他的家境並不好，全家住在房東住處的樓上，家人也曾分開住過，不過父母即使欠債，仍堅持資助兒子的夢想，讓邊佑錫非常感動。邊佑錫於2010年21歲模特兒出道後，跟南柱赫、張基龍成了同期好友，邊佑錫也因為職業的關係，從中發現很喜歡被拍照、錄影的感覺，所以決定去拍戲演員。

▲邊佑錫2010年以模特兒出道，因為《背著善宰跑》成了當紅演員。（圖／翻攝VARO娛樂）
▲邊佑錫2010年以模特兒出道，因為《背著善宰跑》成了當紅演員。（圖／翻攝VARO娛樂）
走秀發現喜歡被拍照「決定當演員」　卻常常遭劇組換角、炒魷魚

不過出道1年後，邊佑錫選擇先去當兵，退伍後才展開演員事業，原本很期待拍戲的他，卻在每次拿到劇本後，都無故被炒魷魚，有一次他確認飾演一個角色後，為了符合人設去剪頭髮，頭剃到一半被劇組告知換角，邊佑錫就在該劇演員群組跟大家道別：「我好像不能一起演戲了，下次見...」退出群組後，邊佑錫哭到不能自已。

他也因為初期演技差，常被劇組、網友罵，以及遭詛咒「你這4年、5年都不會好啦」，邊佑錫因此留下創傷，坦言「好傷自尊心」，一度對鏡頭產生恐懼、自我懷疑「當演員到底對不對」。好在邊佑錫愈挫愈勇，他發誓要戰勝創傷，決定跑龍套、什麼角色都接，即使只有1、2句台詞也無所謂，就這樣1年演了10多部戲，自卑感也漸漸好轉。

▲邊佑錫來台，千名粉絲接機人潮。（圖／記者吳翊緁攝）
▲粉絲一早6點就到桃園機場卡位，只為見到偶像短暫一面。（圖／記者吳翊緁攝）
一部《背著善宰跑》改變命運　邊佑錫：現在只是開始！

直到演戲演了5年後，邊佑錫漸漸被業界看見，開始拿到知名電視劇的配角機會，包含李聖經、南柱赫主演的《舉重妖精金福珠》、朴寶劍《青春紀錄》、李瑜美《大力女子姜南順》等，但成績始終平平；直到今年第一次擔任男主角出演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，隨著戲劇開播後，邊佑錫的IG粉絲數1個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至915萬；他因此收到南韓各大知名節目邀約、代言接到手軟，邊佑錫表示：「現在的戲約，是過去的10倍至20倍以上。」

邊佑錫透露當年以模特兒出道後，曾跟家人發誓等他成功後，一定會幫忙還清債務，等到收入穩定了，他也兌現承諾，邊佑錫坦言當時爸媽的表情，無法用言語來形容，「我是第一次看到他們這樣的表情。」邊佑錫看到爸媽開心，心情也非常好；很感謝《背著善宰跑》給他帶來的一切，認為「現在只是開始」，之後的每一步都會謹慎小心，會努力演出超越「善宰」這角色，來回報大家的支持。

《背著善宰跑》全16集已全數播畢，可至「愛奇藝國際站」收看；更多邊佑錫台北粉絲見面會資訊，可洽「藝凱娛樂」官方臉書。

邊佑錫小檔案
生日：1991年10月31日（32歲）
身高：190.3cm
體重：73公斤
血型：A型
家族成員：爸爸、媽媽、姊姊
職業：模特兒（2010年）、演員（2016年）
同事：《魷魚遊戲》李瑜美、《太陽的後裔》晉久
代表作：
電視劇《青春紀錄》、《大力女子姜南順》、《背著善宰跑》
電　影《20世紀少女》《靈魂伴侶》

▲邊佑錫來台，千名粉絲接機人潮。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼邊佑錫第一次來台，竟吸引千名粉絲接機人潮，人氣非凡。（圖／記者吳翊緁攝）
▲邊佑錫來台，千名粉絲接機人潮。（圖／記者吳翊緁攝）
 

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