獨家／司機送貨遇邊佑錫「被迫超停」：害我多繳50元！但真的好帥
韓劇《背著善宰跑》播畢1週，男主角邊佑錫今（6）日立刻來台準備與粉絲見面，他中午離開桃園機場後直奔下榻飯店，一名送貨司機跟《NOWnews今日新聞》分享巧遇邊佑錫的趣事，雖然因為對方的關係，貨車被迫超停10分鐘「要多繳50元」，但司機心服口服，直呼：「他真的很帥....」一秒被收服。
記者陳雅蘭／綜合報導
邊佑錫因為《背著善宰跑》爆紅，因此有了展開巡迴各國舉辦「Summer Letter」見面會的機會，此系列活動的第一站獻給寶島，邊佑錫也公開班機歡迎粉絲接機，今天中午12點21分現身桃園機場第2航廈接機大廳後，被1000多人簇擁，士氣相當驚人。而邊佑錫來台的新聞同時傳回韓國，許多網友看到報導照片後，直呼他的比例「讓人瘋掉」，明明人不在韓國，依舊掀起超多討論。
離開機場後，邊佑錫前往下榻飯店休息；一名司機透露在停車場卸貨，卻突然被告知「先上車迴避一下」，他不知道是誰，只知道有明星要出來，「重點是等他出去的時間，害我超過停車時間，整整10分鐘！要多繳50元！」雖然司機不滿要繳超停費，但也讚嘆表示：「可是他真的很帥耶....」立刻被邊佑錫的外貌折服。
邊佑錫將於6月8日在台大1樓連開2場見面會，門票均完售，更多邊佑錫台北粉絲見面會資訊，可洽「藝凱娛樂」官方臉書；《背著善宰跑》全16集已全數播畢，可至「愛奇藝國際站」收看。