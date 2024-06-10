不能說端午節快樂？「習俗禁忌、午時水改運、立蛋秘訣」一文看懂

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究竟什麼是「午時水」？端午節是一年中陽氣最重的一天，而午時（上午11時至下午1時）是重中之重，民間認為喝午時水可改運，午時水也能用來洗澡、清潔家中，帶來陽氣，甚至用來「煮財水」。
☑午時水如何取？煮財水步驟（點此連結）
📍端午節艾草掛法
古人認為門口放艾草可驅蟲避邪，至今許多家戶仍保有掛艾草的習俗。一般多是掛在門口兩側，也能掛在窗戶上。艾草用紅繩綁3至5顆、約是抓一把的量，最好在端午節下午3時前完成。
至於艾草掛法是「掛長不掛短，掛倒不掛順」，也就是要倒掛，就像一把懸掛朝向地面的利劍，古人認為有利於驅散「五毒」（指蜈蚣、毒蛇、蠍子、壁虎、蟾蜍）。
📍為什麼不能說「端午節快樂」？
每逢節日，台灣人就會互祝快樂，不過民俗專家楊登嵙指出，端午節是悲壯的紀念日，這天屈原投汨羅江、曹娥尋父投江自盡、伍子胥投錢塘江，和清明節一樣，並不是個很適合互祝快樂的節日，可用「端午節安康、端午節平安」代替，或是發送一張端午節賀卡問候。
☑端午節貼圖、免費賀卡圖片（點此下載）
📍端午節可以剪頭髮嗎？
下周五是夏至，民間有「夏至不剃頭」的禁忌，至於端午節能不能剪頭髮，則是分為兩派說法。民間有此說法，端午節當天剪頭髮、指甲容易引來邪氣，「剪髮等於剪頭」，容易招來外邪入侵小孩的頭頂穴。
但也有不少民俗專家都認為，端午節陽氣之重，是改運好時機，在端午剪指甲、剪頭髮、淨身，反而有除穢、轉運的功效。這部份見仁見智，信者恆信，若是忌諱不妨改日，但若百無禁忌，就無須糾結。
📍端午節要拜什麼？
端午節當天拜拜對象包含神明、祖先、地基主，祭拜順序是早上拜神明、午時之前拜祖先、下午3點拜地基主。
☑端午節拜拜流程、供品準備（點此連結）
📍端午節「立蛋」的習俗由來
端午節活動之一還有「立蛋」，民間認為在端午節中午，若是能成功將雞蛋立起來，就能招來整年好運氣。從科學原理根據，端午節午時太陽引力與地心引力相當，立蛋特別容易，成為有趣的習俗之一。
☑端午立蛋時間、成功訣竅一次看
📍端午節禁忌有哪些？
五月初五端午節習俗多，禁忌也多，民俗專家楊登嵙提醒避開端午「6大禁忌」。
1、忌去陰氣重的地方：端午節陽氣最旺，好兄弟會躲在陰氣重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等。若是非去不可，身上要帶護身符、艾草或香包避邪。
2、忌到經常出事的河邊：避免「抓交替」。
3、忌香包丟失：端午節當天香包不要弄丟，遺失配戴的香包，一年內易招來不好的運勢。
4、忌送成串粽子：因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗「送肉粽」是「送煞」，若要送人肉粽，建議將線剪開散裝。萬一收到成串肉粽，馬上拿剪刀將線剪斷即可。
5、忌行房： 端午節陽氣過盛，體力消耗快，若是過度縱慾易耗損身體。
6、忌游泳戲水：端午節陽氣最旺，水裡好兄弟躲藏在磁場較陰的水域，到沒有救生員的溪河或海邊戲水，易被「抓交替」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。