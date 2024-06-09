端午節「立蛋」習俗由來！原理技巧、成功訣竅一次看　時間是幾點

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端午節傳統習俗包括吃粽子、划龍舟、在門口掛上菖蒲艾草、佩戴香包及喝雄黃酒等，其中最受大人小孩歡迎的活動就是「立蛋」。據傳農曆5月5日的端午節，正好因時間在夏至前後，當太陽直射北回歸線，這天的正中午（白天11點至1點間），是一年之中陽氣最重的時刻，且太陽引力與地心引力相當，立蛋起來特別容易。
而民間常見說法則表示，只要農曆5月5日端午節當天中午，能成功將雞蛋立起來，相當於可以吸收天地精華之能量，能為立蛋成功的人招來整年的好運氣。因為立蛋活動玩起來有趣又有意義，其中也包含科學原理根據，因此不少人會在端午節順應習俗玩立蛋。
📌立蛋的原理
其實立蛋的原理不難，雖然大家都認為雞蛋是圓的、看似無法立足，但其實雞蛋的蛋殼表面並非完全光滑，耐心一試仍可以在雞蛋的接觸面，找到3個接觸的立足點。即使雞蛋與平面的接觸面積不大，仍有機會能夠順利立蛋。
不過要小心當雞蛋的接觸面平衡狀態不夠穩定，也很有可能因為輕微搖晃、碰到或震動，就讓雞蛋重心不穩而傾倒。大家只要多試幾次，順利找到蛋的3個接觸立足點，就能成功立蛋。
📌立蛋技巧與成功訣竅
為加速大家「成功立蛋」的機率，以下分享幾個立蛋的技巧與訣竅，端午節正午就照著方法來試試，相信無論大人或小孩，都能順利成功把雞蛋立起來喔。
1、為了增加雞蛋與立足平面的摩擦力，讓立蛋更快、更順利，建議選擇雞蛋的時候，可以盡量挑上蛋殼摸起來較為粗糙、有明顯顆粒感的雞蛋來使用。
2、而挑戰立蛋的平面，也建議應同時避免在太光滑的玻璃桌面、磁磚地板上；建議大家可選在較為粗糙的表面立蛋，像是柏油路，但要記得避免戶外風太大的地方，更能順利增加立蛋摩擦力。
3、在挑戰立蛋之前可先稍微搖晃雞蛋，讓蛋黃能稍微下沉到蛋面較為圓潤的底端，當雞蛋的重心越下移至接近立蛋的接觸面，就能成功增加立蛋的機率。而且據聞比起剛從冰箱拿出來的雞蛋，常溫蛋裡的蛋黃更容易移動下沉，進而更有機會立蛋成功喔。
4、為增加小孩立蛋的機率，建議父母可以讓孩童試著在磁磚縫隙上立蛋；或先在立蛋的接觸平面上、灑一點鹽巴，接著讓雞蛋可以立在有鹽巴顆粒的粗糙平面上，等到成功立蛋後、再將鹽巴稍微吹散，都是能夠提高小孩成功立蛋的小撇步。