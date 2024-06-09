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端午節拜拜順序！拜神明供品、地基主怎麼拜　端午祭祖流程一次收

▲《NOWnews》整理了端午節拜神明、祖先、地基主的流程、供品準備，端午節準備拜拜一篇秒上手。（示意圖／取自shutterstock）
▲《NOWnews》整理了端午節拜神明、祖先、地基主的流程、供品準備，端午節準備拜拜一篇秒上手。（示意圖／取自shutterstock）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（10）日農曆五月初五，喜迎2024年端午節！每年的春節、清明節、端午節、中秋節被稱為「華人的四大節日」，因為華人「慎終追遠」、「感念緬懷」的準則，每到了這四大節日，拜神、祭祖是免不了的，《NOWnews》整理了端午節拜神明、祖先、地基主的流程、供品準備，端午節準備拜拜一篇秒上手。

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🟡端午節拜拜順序

端午節當天祭拜對象包含神明、祖先、地基主，拜拜順序為「早上拜神明、午時之前拜祖先、下午三點拜地基主」

🟡端午節拜神明流程

拜拜時間：早上9點至11點

供品準備：端午節祭拜神明請準備半熟三牲（雞、魚、豬）、酒或水三杯（拜五牲則準備五杯酒／水）、當季水果、粽子（記得先蒸過），數量上要準備雙數，6顆、8顆、10顆都可以

準備金紙：金紙則是準備壽金、刈金，拜拜流程就跟一般拜拜一樣

拜拜順序：先擺上供品 ➡︎ 點蠟燭 ➡︎ 獻茶、酒 ➡︎ 焚香(三柱香)，並祈求平安 ➡︎ 香燒到約剩三分之一時，雙手捧金紙拜神明 ➡︎ 燒壽金、刈金 ➡︎ 將酒灑於紙灰上後撤供品

拜神明的供品可以再用來拜祖先跟地基主，不過拜過祖先的供品不能再拿去拜地基主，建議早上先拜神明後，把供品分為兩份，一份拜祖先，另一份留著下午拜地基主。

▲端午節吃不完的粽子粽子建議放在冷凍庫，低溫環境抑制細菌滋生。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲端午節拜拜準備粽子記得先蒸過，數量上要準備雙數，6顆、8顆、10顆都可以。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡端午節午時祭祖

拜拜時間：端午節正午時

供品準備：供品需準備熟的牲禮、七杯酒（或水）、七副碗筷、當季水果、粽子、飯菜（六碗、八碗或十二碗）

金紙準備：刈金、銀紙

拜拜順序：擺上供品，幾杯酒就擺幾雙筷子 ➡︎ 點蠟燭 ➡︎ 獻茶、酒 ➡︎ 焚香(三柱香)，並祈求祖先保佑 ➡︎ 香燒到約剩三分之一時，雙手捧金銀紙拜祖先 ➡︎ 燒刈金、銀紙 ➡︎ 將酒灑於紙灰上後撤供品

▲快趁清明節，重新檢查、整理祖先風水牌位。（圖／shutterstock）
▲午時前祭祖準備熟的牲禮、七杯酒（或水）、七副碗筷、當季水果、粽子、飯菜（六碗、八碗或十二碗），金紙準備刈金、銀紙 ，拜拜流程也跟拜神明一樣。（示意圖／shutterstock）
🟡端午節拜地基主準備什麼

拜拜時間：午後到傍晚時間最佳

準備金紙：刈金一支、小銀一支。

準備供品：祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿，再加上應景端午節可準備粽子取代米飯

地基主拜拜禁忌：若從小家中就沒有祭拜地基主的習慣，或是搬進新家後就沒有祭拜過地基主，那麼就不用刻意祭拜地基主，但若是曾經祭拜地基主，那麼之後就必須定期祭拜，不可隨便中斷祭祀。

在廚房找一平台或是在後門擺一個小桌子（方向由屋內向屋外祭拜），放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了。要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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