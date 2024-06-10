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變頻冷氣「內行不會直接關機」！遙控器按1鈕黴菌全滅：專家認證

▲冷氣開工的日子逐步逼近！記得關機前調整「1模式」，可以有效抑制黴菌的生長！（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣開工的日子逐步逼近！記得關機前調整「1模式」，可以有效抑制黴菌的生長！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

冷氣關機前先按「1按鈕」可以防止發霉！雖然現在還正值梅雨季，但大家應該都可以明顯感受到天氣也逐漸開始炎熱，許多人的冷氣也已經慢慢開啟動工！不過常常吹冷氣的你，是否經常吹完冷氣就直接關機？又或者是夏天吹完冷氣，下次打開之後卻聞到刺鼻難聞的發霉味道呢？日本真菌專家就分享幾個冷氣防霉技巧，原來在冷氣關機前，只要切換到「送風模式」，就能夠有效幫助冷氣內部除濕哦！

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日本千葉大學真菌醫學研究中心副教授矢口貴志指出，換季之後之後再打開冷氣，總是有許多人開始過敏、咳嗽等等，這非常有可能就是因為冷氣裡面的黴菌所造成，因為黴菌孢子會附著在灰塵從冷氣機通風口飛出，人體如果長期吸入這些黴菌則可能會引起呼吸道相關疾病，免疫系統較弱的人士更容易受感染。

▲記者實際用手電筒從冷氣出風口照入查看，發現卡了滿滿的灰塵還有異味，實在太可怕！得趕快找專人來清洗冷氣，以免夏季電費暴漲。（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣如果長年都不保養，內部就會發霉且發出異味，甚至讓我們長期吸入這些黴菌。（圖/記者張嘉哲攝）
冷氣機黴菌繁殖條件曝光！關機前開啟「送風模式」可抑制黴菌產生

矢口貴志提到，溫暖、水分都是黴菌繁殖的條件，尤其溫度20至30度、濕度70%以上的環境最容易生長！而冷氣機在製冷的期間，因為會抽走空氣中的濕氣並帶到機內，運作的時間越長，內部累積的濕氣就越多，在潮濕及雨季情況就更嚴重。

那麼我們應該如何有效的抑制這些黴菌生長？矢口貴志表示，只要保持冷氣機乾淨以及乾燥就可以消滅黴菌的生長條件，減少吸入黴菌的機會。保養冷氣的5大方法大家一定要記得筆記！

一、定期清潔濾網：最好每2個禮拜就清洗一次濾網。
二、清潔冷氣外部：定期清潔並清除冷氣機外面黏附的灰塵和其他污垢。
三、清潔冷氣內部：定期請專業人員到府清潔。
四、關機前必開送風模式：冷氣機運作時內部會形成冷凝水，導致濕度較高，如果要清除冷氣內部的濕氣，現在許多冷氣機設有「內部清潔功能」，假如沒有的話，可以在冷氣關機前1至2小時，開啟「送風模式」，就能排走水氣並且保持乾爽，抑制霉菌產生。
五、房間保持通風：為防止灰塵和污垢進入冷氣機，日常應保持室內空氣清潔並且通風。

▲冷氣倒數1個月就要開工，想要夏季吹涼又省電，開工前的保養動作不能缺少！（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣在關機之前，可以在前1至2小時開啟送風模式，有效的排除冷氣內的水氣，抑制黴菌產生。（圖/記者張嘉哲攝）
過敏兒適合買什麼冷氣？這牌「殺菌功能」超強

而如果說現在有想要換冷氣迎戰酷熱夏天的民眾，同時也具備過敏兒體質，哪一台冷氣被最推薦？答案就是「三菱重工」，不少過敏兒安裝吹過之後，都大讚能夠一夜好眠，因為三菱重工的冷氣在運轉停止之後，就會啟動自動清潔系統，內機將自我清潔運轉，使機內保持乾燥，防止黴菌及臭味。

除此之外，三菱重工冷氣全方案打造「殺菌功能」，除了有抗過敏原濾網、抗菌表面風扇以及抗過敏原清淨系統，整台冷氣的除菌效果以及隔絕過敏原的效能，已經把品質拉到最高，雖然三菱重工冷氣價位較高，但對於一個過敏兒來說，三菱重工冷氣絕對是一大好選擇。

▲三菱重工空調被譽為「冷氣界愛馬仕」，不少人對其印象就是價格超高貴，但老闆揭曉其超強優勢，曝這樣裝反而比日立、大金便宜。（圖／翻攝三菱重工臉書）
▲三菱重工空調被譽為「冷氣界愛馬仕」，其抗過敏原以及殺菌功能非常強大。（圖／翻攝三菱重工臉書）

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