變頻冷氣「內行不會直接關機」！遙控器按1鈕黴菌全滅：專家認證

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冷氣機黴菌繁殖條件曝光！關機前開啟「送風模式」可抑制黴菌產生
矢口貴志提到，溫暖、水分都是黴菌繁殖的條件，尤其溫度20至30度、濕度70%以上的環境最容易生長！而冷氣機在製冷的期間，因為會抽走空氣中的濕氣並帶到機內，運作的時間越長，內部累積的濕氣就越多，在潮濕及雨季情況就更嚴重。
那麼我們應該如何有效的抑制這些黴菌生長？矢口貴志表示，只要保持冷氣機乾淨以及乾燥就可以消滅黴菌的生長條件，減少吸入黴菌的機會。保養冷氣的5大方法大家一定要記得筆記！
一、定期清潔濾網：最好每2個禮拜就清洗一次濾網。
二、清潔冷氣外部：定期清潔並清除冷氣機外面黏附的灰塵和其他污垢。
三、清潔冷氣內部：定期請專業人員到府清潔。
四、關機前必開送風模式：冷氣機運作時內部會形成冷凝水，導致濕度較高，如果要清除冷氣內部的濕氣，現在許多冷氣機設有「內部清潔功能」，假如沒有的話，可以在冷氣關機前1至2小時，開啟「送風模式」，就能排走水氣並且保持乾爽，抑制霉菌產生。
五、房間保持通風：為防止灰塵和污垢進入冷氣機，日常應保持室內空氣清潔並且通風。
過敏兒適合買什麼冷氣？這牌「殺菌功能」超強
而如果說現在有想要換冷氣迎戰酷熱夏天的民眾，同時也具備過敏兒體質，哪一台冷氣被最推薦？答案就是「三菱重工」，不少過敏兒安裝吹過之後，都大讚能夠一夜好眠，因為三菱重工的冷氣在運轉停止之後，就會啟動自動清潔系統，內機將自我清潔運轉，使機內保持乾燥，防止黴菌及臭味。
除此之外，三菱重工冷氣全方案打造「殺菌功能」，除了有抗過敏原濾網、抗菌表面風扇以及抗過敏原清淨系統，整台冷氣的除菌效果以及隔絕過敏原的效能，已經把品質拉到最高，雖然三菱重工冷氣價位較高，但對於一個過敏兒來說，三菱重工冷氣絕對是一大好選擇。