遭國稅局追討200萬元稅金　阿翔回應了

擔任兒福聯盟愛心大使的「浩角翔起」今（19）日出席「2018弱勢兒童長假營養資助計畫」活動，兩人透露平時就有在捐贈所需單位，可謂愛心不落人後。至於兩人將捐多少給兒福聯盟？阿翔表示：「我老婆叫我把帳號抄起來，一定會捐超過三千塊。」浩子則說：「我心裡有一個數字。」但怕講出來會被比較，所以選擇保密，也呼籲外界一同做善事，不用在意金額大小。

談及日前阿翔被國稅局追討200萬元的稅金，如今繳納完畢了嗎？阿翔表示：「有陸陸續續處理，但他們都不會一次要求繳這麼多，會按照時間繳納，目前陸續繳了2筆，我就是全心全意賺錢，其他由我的團隊幫忙。」提及稅金問題，浩子也說去年有補幾萬元稅金，至於今年狀況如何？才剛帶全家環遊世界返台的浩子笑說：「今年都沒有什麼都收入。」意指沒有稅金問題。