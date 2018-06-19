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娛樂

遭國稅局追討200萬元稅金　阿翔回應了

記者徐郁雯／台北報導2018/06/19 17:15
▲阿翔（左）、浩子擔任愛心大使。（圖／兒福聯盟提供，2018.06.19）
▲阿翔（左）、浩子擔任愛心大使。（圖／兒福聯盟提供，2018.06.19）

擔任兒福聯盟愛心大使的「浩角翔起」今（19）日出席「2018弱勢兒童長假營養資助計畫」活動，兩人透露平時就有在捐贈所需單位，可謂愛心不落人後。至於兩人將捐多少給兒福聯盟？阿翔表示：「我老婆叫我把帳號抄起來，一定會捐超過三千塊。」浩子則說：「我心裡有一個數字。」但怕講出來會被比較，所以選擇保密，也呼籲外界一同做善事，不用在意金額大小。

談及日前阿翔被國稅局追討200萬元的稅金，如今繳納完畢了嗎？阿翔表示：「有陸陸續續處理，但他們都不會一次要求繳這麼多，會按照時間繳納，目前陸續繳了2筆，我就是全心全意賺錢，其他由我的團隊幫忙。」提及稅金問題，浩子也說去年有補幾萬元稅金，至於今年狀況如何？才剛帶全家環遊世界返台的浩子笑說：「今年都沒有什麼都收入。」意指沒有稅金問題。


▲阿翔（左）、浩子擔任愛心大使。（圖／兒福聯盟提供，2018.06.19）

浩子也透露，自從帶家人環遊世界回台後，就跟公司溝通過，每年暑假都會放假一個月，帶家人一同出國，今年則是要帶全家人去澳洲。阿翔則因為小孩太小，頂多帶家人去淡水、宜蘭等地區走走，表示不會想出國，此時浩子更虧說：「因為他節目很多！」

至於嚴立婷與曾國城主持《一袋女王》三年多，代班主持人巴鈺被扶正，嚴立婷則被撤換。對此，阿翔與浩子則表示不清楚情況，浩子更笑說：「等阿翔被換掉，再來訪問我們！」阿翔也說與巴鈺、夢多主持《食尚玩家》互動良好，不擔心被撤換等問題。


▲阿翔（左二）、浩子（右二）與孩童一起包粽子。（圖／兒福聯盟提供，2018.06.19）

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