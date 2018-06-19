影／烏龍派出所？員警測試跑馬燈竟出現不雅字句

是遭駭客入侵？不熟悉電腦操作？彰化縣田中警分局源泉派出所17日晚間的跑馬燈，竟然出現三字經「幹X娘，阿桂」大字，有民眾發現拍下，上傳臉書臉書「黑色豪門企業」並PO文「這是被駭客入侵，還是？？？」，引起網友熱議，田中分局副分局長李四川說，是員警測試跑馬燈，以開玩笑方式誤植不雅文字，將會進行懲處及加強教育，求員警注意公務上宣傳字語，注重民眾感受，避免遭到民眾誤解。



▲田中分局源泉派出所的跑馬燈突然出現三字經「幹X娘」。（圖／翻攝黑色豪們氣葉，2018.06.19）

李四川表示，進入豪雨季節，為呼籲民眾注意安全，警方會用跑馬燈警示，當天晚間7點多，林姓警員從手機網路下載APP軟體，測試是否可正常連結，以開玩笑的心態輸入「幹X娘阿桂」文字輸入測試，林員誤以為，測試後直接關掉手機軟體及LED跑馬燈電源，所輸入文字就會刪除，不料值班同仁開啟跑馬燈，仍出現該段不雅文字，十多分鐘後，有民眾發現向值班員警反應，才立即關閉電源。



▲警方坦承是員警測試跑馬燈時，以跟朋友開玩笑不雅字句測試，將會進行懲處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

李四川指出，員警不熟諳網路程式軟體的操作，雖然雙方是很好的朋友，但以不雅字句測試跑馬燈，確實是不當行為，除追究相關人員責任，將會研議懲處，也將加強教育，該名員警事後也相當後悔，沒想到一個玩笑掀起這麼大的爭議。



▲田中分局源泉派出所的跑馬燈突然出現三字經「幹X娘」。（圖／翻攝黑色豪們氣葉，2018.06.19）

出搥有員警私下表示，這名「出槌」的員警真的是在跟好朋友開玩笑，被開玩笑的友人也一笑置之，也請網友不要再在網路上「追殺」他，就讓警方進行該做的懲處就好，該名員警事後相當後悔，沒想到一個沒幾分鐘的玩笑，竟然恰巧就被拍下，還掀起這麼大的爭議。



▲警方坦承是員警測試跑馬燈時，以跟朋友開玩笑不雅字句測試，將會進行懲處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）