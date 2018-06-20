百年軒社中生代　淡水南北軒

淡水南北軒成立於1917年，由在地歷史最悠久的淡水軒分出，成員多為淡水港口的海關、碼頭工人、攤販、人力車夫等。供奉西秦王爺，為北管中的福祿派。參與軒社類似今日玩樂團，工作之餘藉由音樂集結志同道合的朋友，並在神明慶典、廟會遶境時演出。淡水軒社鼎盛時期，淡水軒、南北軒、和義軒三軒鼎立相互拚館，不僅比演員、比行頭、比陣仗、比技巧，更比誰記得曲目多。

淡水大拜拜暗訪當日，一群藍衣人浩浩蕩蕩的走在淡水老街上，原來是去年剛慶祝成立百周年的南北軒。身為軒社中生代的他們，近年來努力復興北管，使北管不再是長者專屬的休閑娛樂。

而淡水軒隨著戰後成員流失，以及旗幟文物在民國49年重建清水巖時全毀，僅留下一尊西秦王爺和一對范謝將軍神將留存於清水巖中，便已結束。僅存南北軒與和義軒仍持續維持。

隨著時代演變，北管等傳統戲曲不再是人們主要的休閒娛樂，以及職業北管團體的興起，讓子弟團難以持續，使得出陣次數和成員數明顯下降。但南北軒仍堅守，有互相交陪才出陣相挺，這是身為子弟軒社的格調。

因此要看到南北軒的演出，如果不是神明慶典或是軒慶，平時是看不到的。特別是在蓬萊老祖成道紀念日的淡水大拜拜，不僅能看到南北軒還能看到和義軒的演出，熱愛北管的同好更是不能錯過。

雖然曾一度面臨成員僅有三位年屆古稀的藝師，但林副軒長的奔走之下，找老師、買樂器、招募新人，逐漸有愈來愈多的年輕人認識北管。而在年輕一輩利用社群媒體宣傳拓展，也讓更多人注意到北管音樂的美妙。

欣賞北管的幾個小重點，班鼓（又稱板鼓）形同指揮，整團要演奏什麼曲子如何演繹，由班鼓掌控，因此演奏者的功夫也是最厲害的。再來就是看麥克風別在哪一支嗩吶，在比拼時，能夠連續換氣讓嗩吶吹出長音而不間斷，是一種高超的技巧。另外這支嗩吶也掌握著曲子的詮釋風格，由他起頭其他人跟隨，有機會聆聽現場演奏，可要睜大眼睛瞧仔細，打開耳朵聽分明。

今年淡水大拜拜南北軒僅參加暗訪，陣容排場使人耳目一新。邀請淡江大學、北藝大的同學，協助推幡旗、擲燈籠。在演奏隊伍中，小妹妹有模有樣的打著小鈔（小鈸），小弟弟帥氣打鼓，讓人對北管的未來充滿希望。

資料來源：

淡水南北軒

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