7成6年輕人有意創業 逾6成創業者失敗

觀察受訪者的創業動機，不外乎為「自我實現/圓夢」、「增加收入」、「創業內容是個人興趣」、「兼顧家庭」及「工時彈性」、「不想看老闆/主管臉色」。

1111人力銀行今天公布青年創業調查，該調查針對40歲以下會員進行抽樣。調查顯示，有7成6受訪者有意或已創業；其中，包括61.46%有興趣但沒行動、7.01%籌備中、4.46%已經創業，過去曾有創業經驗的則占3.18%，但亦有2成4受訪者對創業敬謝不敏。

（中央社記者邱柏勝台北21日電）國內薪資長期低迷，為追求較高收入，許多年輕人投身創業領域。根據1111人力銀行調查，高達7成6受訪者有意或已經創業。然而創業維艱，有創業經驗者，逾6成是以負債收場。

至於在創業項目方面，以「特色小吃」（32.67%）最受創業者青睞，其次則是「冰品飲料」（20.63%）、「餐廳美食」（19.80%）、「早午餐」（17.82%）及「個性化商品」（14.85%），顯見青年創業多以門檻較低的餐飲業為主。

此外，受訪者平均準備新台幣63.35萬元的創業資金，主要的資金來源管道，以個人積蓄（78.22%）為主，其次則是政府青創貸款（27.72%）及親友出資（24.75%）。

而根據調查顯示，已經創業者及曾經創業者在創業前的平均月薪是3.22萬元，相較於創業後平均月收入達5.01萬元，創業後收入增加55.6%，且每週工時僅32.33小時，相較於每週法定工時40小時，也明顯減少7.67個小時，幾乎可少掉一個工作日。但調查也指出，曾有創業經驗的受訪者中，高達6成2是負債收場，甚至因創業失敗背負26.45萬元債務。

1111人力銀行副總經理何啟聖分析，年輕族群因創意點子多、膽大敢衝、能順應時事展現行動力，因而具備創業優勢，調查中亦反映出「創業」的確是邁向高收入的捷徑之一。但要留意的是，產業競爭激烈，市場區隔尤其重要，包括產品創新、品牌形象、獲利模式及經營管理等，皆是極大挑戰。

他建議，有心投入創業行列的年輕人，起步前多下工夫，除具備創業的決心外，應同時考量資金以及市場需求兩項關鍵，才能增加致勝率。

另外，何啟聖表示，今年新鮮人對於第一份工作的期待薪資3萬1103元，較去年下修1162元；甚至有5成6新鮮人的期待薪資僅敢開在3萬元以下，顯見國內薪資環境長期低迷，先求有再求好的求職心態，讓年輕人薪情好不起來；且即便進入職場，也必須面對高工時的工作環境，致使年輕族群在評估工作性價比CP值後，決定自立門戶，投入創業領域。

為了解青年創業的現況，1111人力銀行設計「青年創業現況」調查，針對40歲以下會員進行立意抽樣，調查時間為6月1日到6月20日，總計回收有效樣本942份。（編輯：蘇志宗）1070621