請吃飯反被老同學刺殺！動機竟是2年前同學會一段話

2 年前同學會上一段鼓勵的話，竟惹來殺身之禍！大陸北京一名謝姓男子在餐廳請老同學周男吃飯，沒想到周男入座後沒多久，就突然持刀刺進謝男胸膛，之後更連刺頸部數刀，最後看謝男倒地不起還雙手高舉歡呼，隨後不慌不忙地離開餐廳。而讓周男下如此毒手的原因，竟疑似是謝男在 2 年前同學會上的一席話。

綜合陸媒報導，北京中科院研究生謝雕邀請遠從重慶而來的高中同學周男一起吃飯敘舊，兩人一開始看似氣氛融洽。沒想到入座後周男趁著謝男在點餐時，突然起身拿刀刺進謝男的胸膛。



▲周男在謝男倒地後還上前補了好幾刀。（圖／翻攝自微博）