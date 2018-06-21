請吃飯反被老同學刺殺！動機竟是2年前同學會一段話

2 年前同學會上一段鼓勵的話，竟惹來殺身之禍！大陸北京一名謝姓男子在餐廳請老同學周男吃飯，沒想到周男入座後沒多久，就突然持刀刺進謝男胸膛，之後更連刺頸部數刀，最後看謝男倒地不起還雙手高舉歡呼，隨後不慌不忙地離開餐廳。而讓周男下如此毒手的原因，竟疑似是謝男在 2 年前同學會上的一席話。
綜合陸媒報導，北京中科院研究生謝雕邀請遠從重慶而來的高中同學周男一起吃飯敘舊，兩人一開始看似氣氛融洽。沒想到入座後周男趁著謝男在點餐時，突然起身拿刀刺進謝男的胸膛。
▲周男在謝男倒地後還上前補了好幾刀。（圖／翻攝自微博）
謝男中刀後雙手捂著傷口，一臉不敢置信的退到走廊上看著周男後倒地不起，沒想到周男此時又再衝向前對著謝男頸部和背部連補數刀，之後還高舉雙手慶祝並從容離開餐廳。
▲眼看謝男倒地不起，周男高興的舉手歡呼。（圖／翻攝自微博）
案件發生後警方馬上循線逮捕周男，周男供稱他自認自己是清華、北大的水準，因此重考了兩次高考，沒想到成績都不如意，自己也沉迷在遊戲中，直到最近才在重慶求職。 2 年前的高中同學會上謝男知道他的狀況後，規勸周男希望他好好振作，沒想到一番話讓周男聽了很不是滋味，坦承「他說的這些話讓我這兩年都不好受」，因此種下殺機。目前整起案件警方仍在詳細調查中。