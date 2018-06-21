多圖／李佳薇太心碎　又跑又摔舊傷復發

這次MV，李佳薇親自擔任女主角，飾演一個在愛情中迷失的女孩。MV中，她安靜的獨自一人想著與過往男友甜蜜的相處過程，陷入回憶的她有時難過、有時候釋然，令人遺憾的是，現實中的兩人卻因為彼此遙遠的差距，無法再繼續相處了。

李佳薇2018年全新專輯《相反的是》已正式發行，全新主打〈好強〉，她用輕柔具穿透力的嗓音唱出愛情中的無力感，歌曲充滿著心靈療癒的力量，讓聽者有著再次向前的動力。MV中，李佳薇飾演在愛情中觸礁的女孩，為詮釋失戀的情緒，她挑戰在海邊奔跑、撲倒海岸濕身演出；也帥氣展現近月來苦練的泰拳。

李佳薇笑稱自己有「易戀體質」，提到當知道與戲中男主角除了有牽手在海邊散步、親密擁抱，甚至借位接吻的戲碼時，她第一個念頭不是覺得害羞，而是說服自己要立馬「愛」上男主角，事後她笑說：「在那當下我真的把對方當成我的男朋友了。」



▲李佳薇表示自己有「易戀體質」。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.21）



▲李佳薇在MV中與男主角有許多親密鏡頭。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.21）

此外，她在MV中，不吝嗇秀出她這半年來所學的「泰式拳擊」，套上手套認真的模樣，也令人對她不斷追求自我進步的模樣印象深刻。提到泰拳，李佳薇分享這是她這近半年來才接觸的運動，聊到這不僅能健身，更有「舒壓」的功效，每當突破新的關卡時，瞬間會讓她很有成就感。



▲李佳薇在MV中秀出帥氣的泰拳。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.21）

而導演為了MV也替佳薇設計了一場在海岸回憶過往甜蜜的心碎戲碼，更要求她要不斷的在海邊奔跑，最後還得情緒澎湃的跌坐在岸邊。為了拍攝這幕，李佳薇從凌晨2點就起來化妝，更在日出後就一直在白沙灣等地拍攝。拍攝時因為除了跑、還要跌，李佳薇除了拍到最後全身都是海水與泥沙，甚至引發關節疼痛的舊疾，卻敬業的絲毫不喊一聲累，當晚趕緊送往復健治療。