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冬山新寮瀑布步道重新開放　歡迎民眾賞景森呼吸

記者李清貴／宜蘭報導2018/06/22 09:26
▲冬山鄉新寮瀑布步道將於7月3日上午10時再次對外開放。（圖／羅東林區管理處提供 , 2018.06.22)
▲冬山鄉新寮瀑布步道將於7月3日上午10時再次對外開放。（圖／羅東林區管理處提供 , 2018.06.22)

颱風受創暫停對外開放一段時間的宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布步道，經過羅東林區管理處與鄰近社區爭取經費重新規劃設計後，步道整修工程已經推進至第二層瀑布，同時也將之前遭沖毀的吊索橋，改為挑高吊橋，並於7月3日上午10時再次對外開放，林管處歡迎民眾前來漫步、賞景、森呼吸。

新寮瀑布步道位於宜蘭縣冬山鄉境內，新寮溪發源於980公尺高的新寮山，步道則是沿著新寮溪溪谷溯源而上，全長1.5公里，途中可遇見2座氣勢雄偉的瀑布。新寮步道於94年整建完成，98年10月因芭瑪風災遭破壞，100年完成整修受損較輕微的新寮瀑布第一層，經過一段時間的休養生息及監測後，105年羅東林管處編列1000萬，加上當地社區積極向水保局爭取700萬補助款，由羅東林管處處進行設計規劃進行整修，現在已經完成至第二層瀑布的步道，並於7月3日上午10時重新啟用對外開放。

羅東林管處表示，新寮瀑布步道由第一層延伸至第二層，重建工程採自然生態工法就地取材以達環保減碳。而原來遭沖毀的吊索橋，也改為挑高吊橋，降低日後再遭沖毀的可能，並運用現有石塊堆砌石階，部分無路基的路段則透過架空棧道方式連結，棧道採用鋼網與不織布的結合，附上現地石土增加摩擦力更不易積水，取代過去常見的木棧道，減省後續維護工作。

羅東林管處指出，整修完成的步道總長1.5公里，來回約1至1.5小時，沿途可聆聽蟲鳴鳥叫、瀑聲轟隆，動植物資源也相當豐富，完整展現台灣低海拔森林的樣貌。歡迎民眾7月3日起來新寮瀑布步道漫步、賞景、森呼吸。
 

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