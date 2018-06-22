冬山新寮瀑布步道重新開放　歡迎民眾賞景森呼吸

颱風受創暫停對外開放一段時間的宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布步道，經過羅東林區管理處與鄰近社區爭取經費重新規劃設計後，步道整修工程已經推進至第二層瀑布，同時也將之前遭沖毀的吊索橋，改為挑高吊橋，並於7月3日上午10時再次對外開放，林管處歡迎民眾前來漫步、賞景、森呼吸。

新寮瀑布步道位於宜蘭縣冬山鄉境內，新寮溪發源於980公尺高的新寮山，步道則是沿著新寮溪溪谷溯源而上，全長1.5公里，途中可遇見2座氣勢雄偉的瀑布。新寮步道於94年整建完成，98年10月因芭瑪風災遭破壞，100年完成整修受損較輕微的新寮瀑布第一層，經過一段時間的休養生息及監測後，105年羅東林管處編列1000萬，加上當地社區積極向水保局爭取700萬補助款，由羅東林管處處進行設計規劃進行整修，現在已經完成至第二層瀑布的步道，並於7月3日上午10時重新啟用對外開放。