鴻海股價掉老伯伯怒　郭董鄭重道歉　強調將受惠FII

鴻海股東會今（22）日登場，會上有股東提問，旗下工業富聯日前到大陸上市是不是把最好的都分出去了？甚至有90多歲老伯伯因為股價下滑而當場發脾氣。郭董幾度鞠躬再道歉，說會深切檢討，也說工業富聯分拆出去不是把資源分掉，而是共享它未來發展的優勢，工業富聯主要鎖定中國大陸，但其他海外市場的發展，還是由鴻海來主導，鴻海是國際性的公司。
鴻海子公司工業富聯本月8日於上交所掛牌上市，但股價表現不如外界預期，股市聞人阿土伯還建議郭董「上市在台灣上市就好，不要到大陸上市，因為可能（投資）進去拿不回來」。還有股東問，工業富聯分拆出去，是不是把最好的都分出去了？甚至有90多歲的老伯伯，因為股票從100元掉到80多元當場跟郭董發脾氣。
郭董一度臉色鐵青，但他也鄭重跟老伯伯道歉，說對不起他會深刻檢討，他說他一定放在心上，雖然這是壓力但也是努力的原動力，強調集團正在轉型發展，就像航空母艦戰鬥群轉彎需要一些時間，希望老伯伯再等等，而近期因為中美貿易戰的關係，股價有些波動，建議股東也不要天天看股票，應有中長期投資的觀念，尤其工業互聯網絕對是趨勢。
郭董也說，工業富聯分拆出去不是把最好的給出去，而是當工業富聯有所成績時，鴻海都可以全面適用並受惠，工業富聯主要鎖定中國大陸市場，並積極尋求人才，至於海外其他地方，如美國、日本、歐洲或東南亞的發展還是由鴻海來主導，鴻海是國際性的公司，股東不用過度擔心。