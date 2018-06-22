鴻海股價掉老伯伯怒　郭董鄭重道歉　強調將受惠FII

鴻海股東會今（22）日登場，會上有股東提問，旗下工業富聯日前到大陸上市是不是把最好的都分出去了？甚至有90多歲老伯伯因為股價下滑而當場發脾氣。郭董幾度鞠躬再道歉，說會深切檢討，也說工業富聯分拆出去不是把資源分掉，而是共享它未來發展的優勢，工業富聯主要鎖定中國大陸，但其他海外市場的發展，還是由鴻海來主導，鴻海是國際性的公司。

鴻海子公司工業富聯本月8日於上交所掛牌上市，但股價表現不如外界預期，股市聞人阿土伯還建議郭董「上市在台灣上市就好，不要到大陸上市，因為可能（投資）進去拿不回來」。還有股東問，工業富聯分拆出去，是不是把最好的都分出去了？甚至有90多歲的老伯伯，因為股票從100元掉到80多元當場跟郭董發脾氣。