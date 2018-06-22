蔡英文：中國大陸打壓　不會改變台灣走向世界決心

蔡英文總統今（22）日接見華府智庫「布魯金斯研究院」台海比較政治研究新秀學者團時表示，中國大陸對台灣打壓的力道不斷增強，「中國的打壓不會改變台灣走向世界的決心，我們會持續和美國以及理念相近的國家合作，為區域的和平、繁榮和穩定，做出貢獻」。

蔡英文說，令人遺憾的是，中國大陸對台打壓的力道不斷地增強，從片面啟用 M503 北向航路、軍機、軍艦頻繁繞台，到強迫各國民間企業更改網站的台灣名稱，以及阻撓台灣的國際參與，這些試圖片面改變台海現狀、罔顧區域和平穩定的做法，不僅對兩岸關係毫無幫助，國際社會也不樂見。