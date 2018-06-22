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政治

蔡英文：中國大陸打壓　不會改變台灣走向世界決心

記者陳弘志／台北報導2018/06/22 16:03
▲蔡英文總統22日接見華府智庫「布魯金斯研究院」學者團時表示，中國大陸的打壓，不會改變台灣走向世界的決心。（圖／總統府提供 , 2018.06.22 )
▲蔡英文總統22日接見華府智庫「布魯金斯研究院」學者團時表示，中國大陸的打壓，不會改變台灣走向世界的決心。（圖／總統府提供 , 2018.06.22 )

蔡英文總統今（22）日接見華府智庫「布魯金斯研究院」台海比較政治研究新秀學者團時表示，中國大陸對台灣打壓的力道不斷增強，「中國的打壓不會改變台灣走向世界的決心，我們會持續和美國以及理念相近的國家合作，為區域的和平、繁榮和穩定，做出貢獻」。

蔡英文說，令人遺憾的是，中國大陸對台打壓的力道不斷地增強，從片面啟用 M503 北向航路、軍機、軍艦頻繁繞台，到強迫各國民間企業更改網站的台灣名稱，以及阻撓台灣的國際參與，這些試圖片面改變台海現狀、罔顧區域和平穩定的做法，不僅對兩岸關係毫無幫助，國際社會也不樂見。

蔡英文強調，中國大陸的打壓不會改變台灣走向世界的決心，台灣會持續和美國以及理念相近的國家合作，為區域的和平、繁榮和穩定，做出貢獻。

談及台美關係，蔡英文認為，美國是台灣最重要的戰略及貿易夥伴，過去兩年來，也給台灣具體的支持，像是宣布對台軍售案、重申《台灣關係法》的安全承諾、批准美國防廠商參加台灣潛艦國造的「行銷許可」，以及支持台灣參與「世界衛生大會」及其他重要國際組織。

蔡英文也提到，上週二美國在台協會內湖新館的落成，也代表了台美關係的重要里程碑，更象徵雙方達成共同目標的堅定信念。她非常期待台美關係邁向更緊密友好的新紀元。

訪賓一行包括「布魯金斯研究院」東亞政策研究中心共同主任卜睿哲（Richard Bush），國家安全會議祕書長李大維陪同接見。

關鍵字蔡英文兩岸航空改名潛艦國造
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