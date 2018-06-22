魏明谷談縣長選舉 端政績並與人民溝通

主持人詢問魏明谷與國民黨彰化縣長參選人王惠美的民調變化。魏明谷說，中央執政大環境會影響地方，但仍有時間處理，尤其民進黨在彰化有3席立委名額、縣議員17席、鄉鎮市長11人，名額較以前更多，只要拿出政績，並與人民多溝通，就有機會贏得選舉。

（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）年底縣市長選舉，彰化縣長魏明谷今天說，民進黨在彰化的立委、縣議員、鄉鎮市長席次，都比以前更多，拿出政績並與人民多溝通，就有機會贏得選舉。

對於前總統陳水扁曾說「彰化縣民進黨會輸」，魏明谷說，外界都誤解。他對選情有信心，認為陳水扁只是「看報紙」根據媒體報導來判斷，但實際可能不了解彰化選情，歡迎扁來彰化走走看看。

民進黨籍前彰化縣長周清玉、翁金珠都只任一屆，外界有所謂「民進黨縣長一屆魔咒」，對於如何打破魔咒，魏明谷表示，當年民進黨縣議員、鄉鎮市長席次都很少，現在大環境不同，民進黨地方首長和議員席次都拉高，時空背景與政治藍綠版圖已不同。

台北市長柯文哲的母親曾到彰化為縣長參選人黃文玲站台，主持人提問：「會不會有柯文哲想破壞魏明谷的感受？」魏明谷認為，柯媽媽是「巧遇」黃文玲，不是專程來，不見得會支持黃文玲，而他也希望柯文哲來彰化走走。

主持人提問，王惠美是否已整合地方勢力，魏明谷表示，不覺得王惠美已整合地方勢力，鹿港地區是王惠美地盤，可是鹿港天后宮、鹿港鎮長都非王惠美人馬，「彰化縣歷史最悠久宮廟天后宮公開支持我」，很多對選情有影響力的地方人物，沒有站在王惠美那邊，對手有無整合，對他不構成威脅。

魏明谷表示，他的人格特質與人相處隨緣、不與人發生衝突，舉例來說，上任後為安定人事，縣府祕書長是前縣長卓伯源的人，仍留用至今，因為他用人不分藍綠、不衝突，只要為人民服務、會做事就給機會。

魏明谷也不忘宣傳政績，他說，彰化綠金政策主要是開發離岸風場，投資創造經濟效益與稅收，估計一年有新台幣1500億元營業規模，營業稅就有75億元，縣府也可徵收20億元到40億元印花稅，賺到綠金可用在學童免費營養午餐、老人福利等，讓縣民有感。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070622