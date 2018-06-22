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魚池鄉民質疑傳統領域劃設黑箱 原民會澄清

中央社2018/06/22 21:09
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽、吳欣紜22日綜合報導）南投縣魚池鄉劃入邵族傳統領域，鄉民今天召開臨時會，質疑土地劃設過程黑箱作業。原民會回應表示，公告前已事先邀相關機關商議並達共識，且私有土地所有權完全無變動，不受任何影響。

媒體報導，日月潭所在地南投縣魚池鄉全鄉土地面積1萬2137公頃，原住民族委員會日前公告邵族土地與部落範圍，鄉境多達8095公頃土地畫入邵族傳統領域。公告範圍內公有土地重大開發如日月潭孔雀園旅館開發案，需依原住民族基本法第21條，諮商取得當地原住民族同意或參與，才可開發利用。

有居民擔心道路闢建、社區開發、採土石、採伐森林主副產物等資源利用行為也恐受到影響，質疑傳統領域劃設後，98%以上的鄉民生活會被不到2%的人所影響。對此，魚池鄉民代表會今天召開臨時會及記者會，並邀請鄉民、各村長等地方人士出席表達意見。

魚池鄉民代表會主席張德林表示，堅持反對立場，魚池全鄉被劃入恐影響地方發展，鄉民無法接受，今天決議抗爭反對到底。國民黨提名魚池鄉長參選人黃馨瑩說，希望實施前讓鄉民有機會表達意見，並反映給原民會得知，並非製造衝突對立。

對此，原住民族委員會發布新聞稿表示，2月6日依劃設辦法規定，召開劃設商議小組會議，邀南投縣政府、魚池鄉公所、財政部國產署、行政院農委會、日月潭國家風景區管理處、水利署第三河川局等公有土地管理機關與會，經各與會機關充分討論，達成尊重邵族傳統領域土地劃設成果共識。

原民會表示，依劃設辦法規定，傳統領域土地劃設範圍僅限公有地，公告邊界範圍內私有土地依法並未劃入傳統領域土地範圍，私有土地所有權完全無變動，也不受任何影響，公告圖資有明確標示。

原民會指出，依據諮商取得原住民族部落同意參與辦法規定，只有侵害原住民族土地自然資源權利或有害居住生活環境的開發案，才需諮商取得原住民族或部落同意或參與，至於小型道路、排水、其他民生公共設施等一般開發利用案，絕大多數不需諮商同意。

原民會也強調，判斷個案是否需諮商部落同意，是由當地公所依職權初步審認，地方政府已得充分參與部落同意程序，不會影響地方建設正常發展。

根據原民會公布的原住民族土地或部落範圍土地劃設範圍圖，邵族部分由邵族民族議會提出申請劃設，適用範圍限原住民族土地，或部落範圍土地的公有土地，其中公有地（原住民族傳統領域土地）面積約8095公頃、私有地面積約4646公頃、公有原住民保留地154.55公頃、私有原住民保留地23.94公頃。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070622

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