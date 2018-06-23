殘忍！誘拐6歲女童「性侵殺害」　臉部變形血肉模糊

▲印度一名年僅 6 歲的女童和家人參加婚宴，途中卻遭人惡意誘拐，被毆打至臉部變形、血肉模糊，最終慘遭性侵殺害。（圖／翻攝自太陽報）

印度重男輕女觀念仍存，女權相當低落，印度女性受到性騷擾和性侵事件時有所聞。日前在印度一名年僅 6 歲的女童和家人參加婚宴，途中卻遭人惡意誘拐，被毆打至臉部變形、血肉模糊，最終慘遭性侵殺害，引發當地社會譁然。

根據英國《太陽報》報導，當地時間 20 日晚間，中央邦一名年僅 6 歲的女童和家人外出參加婚宴，因為結束時間較晚，全家人留在婚宴現場過夜。豈料當晚 11 時許，一名男子拿著冰淇淋成功誘拐天真的女童，監視器畫面中清楚拍下，身著白色洋裝的女童跟著男子，漸漸消失在畫面中，直到凌晨 2 時 30 分許，只見男子獨自一人返回婚宴現場。



▲凌晨 2 時 30 分許，男子獨自一人返回婚宴現場。（圖／翻攝自太陽報）

家人發現女童消失後，嚇得緊急報案，不幸的是，警方在婚宴場地 500 公尺外郊區發現女童遺體。警方表示，被害女童臉部被毆打至扭曲變形、血肉模糊，甚至遭到凶手性侵後殺害，家屬悲痛欲絕，難以接受這樣的事實。警方最終逮補一名 27 歲疑涉案的可疑男子，為婚宴會場的服務人員，男子被逮時坦承犯案，案件目前已進入司法程序。