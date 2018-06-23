NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈姚：不邀吳音寧站台？是為保護她教頭讚盧卡庫 視團隊大於個人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

好市多買完電視「狂降4800」她傻眼　店員做法被讚翻

生活中心／綜合報導2018/06/23 13:26
▲女網友表示日前到賣場買了一台電視，半個月後發現降價 4800 元，向服務員反映後立刻得到差額退款，不禁讚嘆「不刁難客戶還為客戶著想，在現今的社會真的很難得」。（圖／翻攝自「 Costco 好市多 商品經驗老實說」臉書）
▲女網友表示日前到賣場買了一台電視，半個月後發現降價 4800 元，向服務員反映後立刻得到差額退款，不禁讚嘆「不刁難客戶還為客戶著想，在現今的社會真的很難得」。（圖／翻攝自「 Costco 好市多 商品經驗老實說」臉書）

連鎖美式賣場好市多（ Costco ）商品種類多元，價格又相當經濟實惠，深受不少民眾喜愛，甚至還能「買貴退差價」！一名女網友在臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」中表示，日前到賣場買了一台電視，半個月後發現降價 4800 元，向服務員反映後立刻得到差額退款，讓她不禁讚嘆「不刁難客戶還為客戶著想，在現今的社會真的很難得」。

女網友在文中提到，4 日在賣場以 23699 元購買一台電視，19 日卻發現只賣 18899 元，短短 15 天內降價 4800 元，抱怨道「當場有點傻眼，記得買的時候還特別問了整貨的店員，是否有要落價，他卻回我不會喔」，她心裡很不是滋味，卻又害怕被當「奧客」，只好禮貌地詢問櫃台小姐，想表達事發狀況，心想若不能退也無妨。

「沒想到她的服務態度超好，還拎著我去退貨櫃台處理」，狂讚「服務的李小姐也是態度超友善，最後就順利退了$ 4800，超級謝謝他們的」。事後女網友表示，這次的體驗讓她和老公決定未來購物都會以好市多為優先考量，不刁難客戶還為客戶著想的處理方式，在現今社會難得一見。此外她還提到，「 Costco 給予的服務保證是會員的福利，而會員雖然有付年費也該珍惜這樣的權益，尊重與自重能互相才是王道」。

文章一出，隨即引發網友熱議，紛紛回應「一開始我還以為是抱怨文，沒想到⋯⋯棒棒文」、「年費繳得有價值」、「買貴退差價是一貫政策呦，本來就是會員權益」、「 90 天內可以主張自己的會員權益，去客服問看看」、「超過 90 天才去吵價差的，那種人才叫奧客」。

關鍵字costco好市多美式賣場電視降價奧客購物
不怕查水表　谷阿莫挑戰FIFA

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan