好市多買完電視「狂降4800」她傻眼　店員做法被讚翻

連鎖美式賣場好市多（ Costco ）商品種類多元，價格又相當經濟實惠，深受不少民眾喜愛，甚至還能「買貴退差價」！一名女網友在臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」中表示，日前到賣場買了一台電視，半個月後發現降價 4800 元，向服務員反映後立刻得到差額退款，讓她不禁讚嘆「不刁難客戶還為客戶著想，在現今的社會真的很難得」。
女網友在文中提到，4 日在賣場以 23699 元購買一台電視，19 日卻發現只賣 18899 元，短短 15 天內降價 4800 元，抱怨道「當場有點傻眼，記得買的時候還特別問了整貨的店員，是否有要落價，他卻回我不會喔」，她心裡很不是滋味，卻又害怕被當「奧客」，只好禮貌地詢問櫃台小姐，想表達事發狀況，心想若不能退也無妨。
「沒想到她的服務態度超好，還拎著我去退貨櫃台處理」，狂讚「服務的李小姐也是態度超友善，最後就順利退了$ 4800，超級謝謝他們的」。事後女網友表示，這次的體驗讓她和老公決定未來購物都會以好市多為優先考量，不刁難客戶還為客戶著想的處理方式，在現今社會難得一見。此外她還提到，「 Costco 給予的服務保證是會員的福利，而會員雖然有付年費也該珍惜這樣的權益，尊重與自重能互相才是王道」。
文章一出，隨即引發網友熱議，紛紛回應「一開始我還以為是抱怨文，沒想到⋯⋯棒棒文」、「年費繳得有價值」、「買貴退差價是一貫政策呦，本來就是會員權益」、「 90 天內可以主張自己的會員權益，去客服問看看」、「超過 90 天才去吵價差的，那種人才叫奧客」。