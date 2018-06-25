蔡政府不認「九二共識」　他怒轟：民進黨玩火自焚

孫大千在臉書指出，早在民進黨宣布不接受「九二共識」做為發展兩岸關係的前提時，就應該預先知道會面臨這樣的結果，但民進黨不僅鐵齒嘴硬、心存僥倖，還加碼大搞「階段性的台獨」。他說，在這種白目政府的執政之下，兩岸關係現在恐怕「不是最糟，還會更糟」。

自蔡政府上任以來，民進黨不承認「九二共識」，導致兩岸關係岌岌可危，台灣觀光業慘澹。對此，前國民黨立委孫大千表示，若沒有「九二共識」，那麼國民黨過去八年執政時期是靠什麼建立了兩岸之間和平穩定的現狀？他怒轟「民進黨自己玩火自焚就算了，何必要拉著台灣人民一起去陪葬呢？」

他認為，兩岸之間正在上演著中國大陸與台獨勢力全面對決的戲碼，台獨勢力聯手美日不斷拉幫結派，北京政府自然也不甘示弱，持續出招，一方面是全面挖角台灣僅存的邦交國，另一方面則是對各跨國企業及航空業者祭出改名要求。



▲蔡政府上任後不承認「九二共識」，兩岸關係岌岌可危。對此，孫大千在臉書發文提出看法。（圖／翻攝自孫大千Sun, Ta-Chien臉書）

接著，孫大千提及兩個發人省思的要點，首先，台灣人民已經把中國大陸的種種打壓動作視為是衝著台獨勢力而來，所以不管民進黨政底如何高分貝討拍，大動作喊話，呼籲人民同仇敵慨，團結對外，台灣民眾不但無動於衷，甚至冷眼旁觀。此次政府鼓勵國人拒搭屈服於中國大陸的航空公司，反應迴響也是極為冷淡，早是預料之中。

此外，孫大千認為，台灣的生存空間正在一步步被民進黨葬送，不論是邦交國斷交，或是跨國企業的改名對台灣來說，都是屬於「不可逆的傷害」。換言之，未來不會因為政黨再度輪替，中國大陸就把邦交國還給台灣，或是要求已經配合改名的企業再回復原狀。

文末，他不禁直呼「台灣所失去的，將會永遠失去。」並痛批「民進黨自己玩火自焚就算了，何必要拉著台灣人民一起去陪葬呢？」