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娛樂

張惠妹深夜訴「超需要」金曲肯定　笑說：還沒被世代交替

娛樂中心／綜合報導2018/06/25 11:52
▲天后張惠妹無緣拿下第四座金曲歌后，她坦言很需要獎項肯定。（圖／聲動娛樂提供 , 2018.06.25）
▲天后張惠妹無緣拿下第四座金曲歌后，她坦言很需要獎項肯定。（圖／聲動娛樂提供 , 2018.06.25）

第29屆金曲獎日前落幕，天后張惠妹（阿妹）原被看好奪下第四座歌后桂冠，但最後敗給能寫又能唱的徐佳瑩，經過一天沉澱，今（25）日凌晨阿妹開突然直播抒發心情，對於金曲落馬，她坦言「超需要」金曲獎肯定，因為能拿獎「就是開心」，也搞笑地說自己還沒被「世代交替」，對於徐佳瑩封后，阿妹盛讚拉拉是「實至名歸」，展現兩人的好交情。

阿妹在金曲獎結束後回到家補眠，她在直播中笑說自己睡太飽，還一度搞不清楚當下的日期，談到無緣拿第四座歌后，阿妹表示自己其實有擬好一份感謝名單，接著用哭腔抱怨：「但沒機會上台！」真性情令粉絲莞爾，她說自己入圍14次金曲獎，也只拿過3座，認為拿不拿獎就是當下的一個刺激感，加上許多入圍者都是好朋友，不管誰得獎她都很開心。

她也藉直播把感謝名單一一念出來，並謝謝粉絲一路以來對她的支持，幽默地說自己「還沒有被世代交替掉」，也承諾未來會在音樂作品上持續創新、挑戰不同曲風，更率真地表示超需要金曲獎的肯定，「因為拿獎就是開心！」長達1個多小時的直播，可聽見阿妹播放著艾怡良、小宇及9m88等人的音樂，她還大力推薦南韓獨立樂團HYUKOH的作品，甚至幫對方宣傳演唱會，對後輩的提攜不遺餘力，足見這位歌壇天后的氣度與高度。


▲阿妹深夜開直播與粉絲閒聊，並吐露金曲落馬心情。（圖／翻攝張惠妹臉書 , 2018.06.25）

關鍵字金曲獎張惠妹徐佳瑩直播艾怡良
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