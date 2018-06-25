張惠妹深夜訴「超需要」金曲肯定　笑說：還沒被世代交替

第29屆金曲獎日前落幕，天后張惠妹（阿妹）原被看好奪下第四座歌后桂冠，但最後敗給能寫又能唱的徐佳瑩，經過一天沉澱，今（25）日凌晨阿妹開突然直播抒發心情，對於金曲落馬，她坦言「超需要」金曲獎肯定，因為能拿獎「就是開心」，也搞笑地說自己還沒被「世代交替」，對於徐佳瑩封后，阿妹盛讚拉拉是「實至名歸」，展現兩人的好交情。

阿妹在金曲獎結束後回到家補眠，她在直播中笑說自己睡太飽，還一度搞不清楚當下的日期，談到無緣拿第四座歌后，阿妹表示自己其實有擬好一份感謝名單，接著用哭腔抱怨：「但沒機會上台！」真性情令粉絲莞爾，她說自己入圍14次金曲獎，也只拿過3座，認為拿不拿獎就是當下的一個刺激感，加上許多入圍者都是好朋友，不管誰得獎她都很開心。