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影／全台僅555台！PS4銷售5億台紀念主機開箱

記者顏大惟／台北報導2018/08/24 10:00
▲為紀念 PS 系列主機全球銷售超過 5 億台，將推出全球限量 5 萬台的「 PS4 Pro 5 億台紀念限定版（ PS4 Pro 500 Million Limited Edition ）」。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）
▲為紀念 PS 系列主機全球銷售超過 5 億台，將推出全球限量 5 萬台的「 PS4 Pro 5 億台紀念限定版（ PS4 Pro 500 Million Limited Edition ）」。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）

 PS 系列主機全球銷售超過 5 億台大關，索尼互動娛樂（ SIE ）特地推出全球限量 5 萬台的「 PS4 Pro 5 億台紀念限定版（ PS4 Pro 500 Million Limited Edition ）」特仕機種，並於今（ 23 ）日正式公開。《 NOWnews 》有幸在發售前搶先開箱這台首部深藍色半透明設計的 PS4 Pro 主機。


▲「PS4 Pro 5 億台紀念限定版」主機與 DS4 手把。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）

「 PS4 Pro 5 億台紀念限定版」整體以深藍色為主色調，並配合獨特半透明設計。這兩大主要特色也貫徹在外盒包裝上，同樣採用深藍色調，中間部分若隱若現的 PS Logo 讓人看了心癢癢，忍不住想要快點打開盒子一探究竟。


▲「 PS4 Pro 5 億台紀念限定版（ PS4 Pro 500 Million Limited Edition ）」在外盒就反映出兩大設計主題「深藍色與半透明」，中間還可隱約看到 PS 經典 Logo 。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲遊戲主機內建 2TB 硬碟。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲外盒特地寫下「 PS4 Pro 500 Million Limited Edition 」。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲打開外盒，主機外還有防塵套保護，同樣以深藍色與啞光銅設計，質感破表。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲主機右方放的是手把、攝影機等配件。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）

取出主機，除了主打的深藍色之外，表面的銅色 PS Logo 絕對會立刻吸引玩家目光， SIE 還為這種銅色取名為「啞光銅」，是除了藍色主機以外第 2 個重點顏色。在主機的開機按鈕一面上，除了能看到啞光銅的 PS4 字樣，下方還有「 PS4 Pro 5 億台紀念限定版」主機專屬的橫匾額。由於此款主機全球限量 5 萬台，每部主機上都會有 1 至 50000 的編號，時刻讓玩家記得他們所擁有的主機是世界上限量販售。


▲主機正面照，中間啞光銅的 PS Logo 相當搶眼。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲主機前方的右下角有一塊匾額，上面刻有此台主機的序號。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲ PS4 與匾額以啞光銅為主色。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲啞光銅會隨著光線而有不一樣的變化。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲啞光銅隨著光線而有不一樣的變化。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）

在主機背面也有特別巧思，雖然外殼全採用半透明設計，比起正面，在背面更能欣賞到這種設計之美。另外背面的防滑膠粒還是 PS 知名的「△◯✕☐」樣式，如果玩家把主機橫著放，可就看不到這種小細節了。幸好限定版中附有相同深藍色調的直立架，讓玩家能依照喜好擺放。


▲主機背面透明效果更明顯，仔細看，防滑膠粒還是 「△◯✕☐」。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲背面 PS Logo 改以灰色為主色，裡面的零件也相當清楚。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲裝上直立架後，正、背面又是截然不同的感覺。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲裝上直立架後，正、背面是截然不同的感覺。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲直立起來匾額就會難以閱讀，算是個小缺點。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）

除了主機外，附贈的 DS4 手把、攝影機以及耳機等同樣以半透明及深藍色設計。其中 DS4 手把部分比較特別，當啟動電源手把前方光條亮起時，會更進一步襯托半透明感。同時手把上的 PS 鍵也以啞光銅呈現，締造出與限定版 PS4 Pro 主機相近的效果。


▲手把配上透明外殼，同樣能看到內部零件。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲正中間的按鈕一樣是啞光銅。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲ 「△◯✕☐」取消綠、紅、藍、粉顏色設計，統一改為淺藍色。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲手把下半部取消透明外殼，採接近主色調的藍色。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲附贈的攝影機、耳機等同樣也是深藍色調。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）


▲所有配件與主機大合照。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）

本次「 PS4 Pro 5 億台紀念限定版」在台灣只有 555 台名額，台灣索尼互動娛樂（ SIET ）於日前舉辦購買資格抽獎活動，並已在 22 日公布有機會擁有這台主機的 555 名幸運玩家，你抽到了嗎？


▲台灣限量 555 台，你抽到資格了嗎？（圖／記者顏大惟攝，2018.08.23）

關鍵字ps4ps4 pro特仕機5億台紀念限定版ps4 pro 500 million limited edition
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