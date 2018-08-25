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以科技為原鄉文化產業　楊文科承諾當選後加值

記者誾宣震／新竹縣報導2018/08/25 17:14
▲楊文科參加尖石鄉「列祖的腳蹤」文化歲時祭儀，允諾以科技加值原鄉文化產業。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.25）
▲楊文科參加尖石鄉「列祖的腳蹤」文化歲時祭儀，允諾以科技加值原鄉文化產業。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.25）

國民黨新竹縣長提名人楊文科今（25）日參加尖石鄉公所辦理「列祖的腳蹤」文化歲時祭儀活動，承諾未來當選縣長運用資源給合科技加值原鄉文化產業，特別是高冷養殖業專區設置，力推經濟產值再提升，另還串連原鄉地理、物產、文化、景點的觀光行銷，增加原民生計。

尖石鄉長雲天寶、立委高金素梅等一致推荐楊文科是真正會做事、有經驗、有執行力的人；來到原鄉，楊文科親切與原民朋友問候，也感謝雲天寶及民意代表、部落長老們辛勞，與縣府通力合作，改善道路橋樑品質，增進便捷與順暢，未來他當選縣長將進一步整體規劃120縣道與竹60線道改善工程，便利原鄉交通。


▲楊文科（右五）參加尖石鄉「列祖的腳蹤」文化歲時祭儀，允諾以科技加值原鄉文化產業。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.25）

楊文科還提到未來再提升觀光資源的開發與串連，如溫泉市集的整合，以及高冷養殖專區設立，運用科技的資源與技術，開拓行銷網絡，以及食品加工，把原鄉的風情增加能見度，吸引國內外遊客指名到訪，列入季節旅遊追蹤名單。


▲楊文科參加尖石鄉「列祖的腳蹤」文化歲時祭儀，允諾以科技加值原鄉文化產業。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.25）

今天活動內容精彩豐富，現場準備泰雅美食饗宴、摸彩好康不斷還有原民歌手熱力開唱，雲天寶邀請民眾在連續三個星期的週末，來此參加原創覺醒107年度尖石鄉很漾Tayal傳統歌謠活動，一起和原民朋友歡樂慶豐收。

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