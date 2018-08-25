以科技為原鄉文化產業　楊文科承諾當選後加值

國民黨新竹縣長提名人楊文科今（25）日參加尖石鄉公所辦理「列祖的腳蹤」文化歲時祭儀活動，承諾未來當選縣長運用資源給合科技加值原鄉文化產業，特別是高冷養殖業專區設置，力推經濟產值再提升，另還串連原鄉地理、物產、文化、景點的觀光行銷，增加原民生計。

尖石鄉長雲天寶、立委高金素梅等一致推荐楊文科是真正會做事、有經驗、有執行力的人；來到原鄉，楊文科親切與原民朋友問候，也感謝雲天寶及民意代表、部落長老們辛勞，與縣府通力合作，改善道路橋樑品質，增進便捷與順暢，未來他當選縣長將進一步整體規劃120縣道與竹60線道改善工程，便利原鄉交通。