影／災害補助為何又跳過雲林？張麗善質疑跳票

張麗善指出，希望針對這次的災情能夠以專案處理的方式進行，避免重蹈覆轍前次雲林縣府因未向中央呈報，而導致許多農民無法領取補助的結果。

雲林縣縣長參選人張麗善今(25)日上午與行政院長賴清德至雲林縣元長鄉客子厝抽水站進行會勘，張麗善質疑中央編列30億治理全國7萬多公里農田水路，是車水杯薪完全不夠用，並在現場向院長賴清德提出下列四點要求：一、農民天然災害損失補助必須加速及從優辦理。二、請求國軍支援災後恢復。三、建議國軍支援斗六地區柚子進行災情採收。四、要求前瞻計劃中有關治水計劃必須重新檢討。



▲雲林縣長參選人張麗善與行政院長賴清德至雲林縣元長鄉客子厝抽水站進行會勘。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

張麗善質疑說，然而，今（25）日由農委會所發布的公告中，卻明確指出8月23日熱帶低壓水災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，僅有嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣在內，雲林縣並不在申請救助的範圍內。



▲張麗善拿出農委會所發布的公告中，僅有嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣在內，雲林縣並不在申請救助的範圍內。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

張麗善憤怒質疑的表示，行政院長賴清德的是否又公開跳票，再次欺騙雲林人民的情感，在鏡頭前面大開支票，數度給予承諾；卻又背地裡將雲林排除在補助範圍之外。

張麗善痛批，雲林人永遠被民進黨擺在最後一位；地方只會與中央互唱雙簧，用各種話術，欺騙雲林民眾。張麗善也點出，李進勇不敢為自己的決定負起政治責任，只敢在鏡頭前對人咆哮，這樣的做法是不對的。

張麗善也批評民進黨長期欺騙雲林民眾，每個人都看在眼裡，張麗善強調，雲林人不是次等公民，更不該是被拿來騙票的政治提款機。她懇切呼籲，賴清德院長兌現承諾、苦民所苦，協助雲林鄉親恢復家園。