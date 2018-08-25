NOW球星／牛棚放火　陳冠宇本季首勝再等等

效力日職羅德隊的台灣左投陳冠宇，日前才剛迎接女兒出世，似乎還沒展現「生囝後」的好運，今(25)日尋求本季首勝開張，卻遇到隊友牛棚放火，最後羅德靠著再見安打，以6:5氣走歐力士，陳冠宇無關勝敗。

陳冠宇4月7日對火腿先發吞敗之後，5月轉任中繼。睽違4個多月終於回到先發位置。他前2局投球安然度過，直到第3局出現亂流，對手攻佔一二壘時，被吉田正尚敲出帶有1分打點的安打，不過陳冠宇立刻穩住陣腳，順利度過危機。

陳冠宇主投5局，被敲出5支安打、投出1保送，只失1分，沒有投出三振，防禦率3.86。沒想到5:1領先時，陳冠宇只投68球就被換下，眼看有機會拿下勝投，教練卻在7局上派田中靖洋中繼，他一口氣被歐力士攻下4分追平，因此搞掉陳冠宇的勝投機會。