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NOW球星／牛棚放火　陳冠宇本季首勝再等等

記者劉祐廷/綜合報導2018/08/25 22:10
▲羅德隊陳冠宇。（圖／吳政紘攝）
▲羅德隊陳冠宇。（圖／吳政紘攝）

效力日職羅德隊的台灣左投陳冠宇，日前才剛迎接女兒出世，似乎還沒展現「生囝後」的好運，今(25)日尋求本季首勝開張，卻遇到隊友牛棚放火，最後羅德靠著再見安打，以6:5氣走歐力士，陳冠宇無關勝敗。

陳冠宇4月7日對火腿先發吞敗之後，5月轉任中繼。睽違4個多月終於回到先發位置。他前2局投球安然度過，直到第3局出現亂流，對手攻佔一二壘時，被吉田正尚敲出帶有1分打點的安打，不過陳冠宇立刻穩住陣腳，順利度過危機。

陳冠宇主投5局，被敲出5支安打、投出1保送，只失1分，沒有投出三振，防禦率3.86。沒想到5:1領先時，陳冠宇只投68球就被換下，眼看有機會拿下勝投，教練卻在7局上派田中靖洋中繼，他一口氣被歐力士攻下4分追平，因此搞掉陳冠宇的勝投機會。

最後羅德靠著井上晴哉的再見安打，以6:5擊敗歐力士，也終止對戰歐力士4連敗，由9局登板後援的内龍也拿下勝投。 

2011年就到日本打拚的陳冠宇，原本有望拿下本季首勝，同時達成生涯日職第10勝，卻因為隊友放火，只能下一場再努力。

而上一個在日職達成十勝的台灣人，為當年效力中日龍隊的台灣左投陳偉殷，他在2009年拿下個人在日職的第10勝，儘管該年隊友打擊不振，陳偉殷全季僅拿下8勝，不過防禦率只有1.54，獲得中央聯盟防禦率王。

 


 

關鍵字陳冠宇日本職棒千葉羅德歐力士猛牛
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