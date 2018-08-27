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年薪相差14倍　為何中華業餘球員可以力剋韓職明星隊？

文／吳政紘2018/08/27 12:27
▲亞運中華隊。（圖／吳政紘攝）
▲亞運中華隊。（圖／吳政紘攝）

2018年印尼雅加達亞運，中華成棒隊以業餘球員為主體的選手帶領下，在首戰就以2:1擊敗強敵南韓隊，南韓是韓職明星隊，平均選手年薪高達1515萬台幣，整體年薪高達3.6億，相較之下，年薪平均百萬（甚至不到）的職業、業餘中華隊，反而相差快14倍之多，在職業運動「年薪代表身價、實力」的世界，中華隊為何能夠上演小蝦米搏倒大鯨魚的表現？

1.中華成棒隊主帥許順益用人不疑

中華隊主帥這次由業餘強權合庫金庫總教練許順益帶兵，雖然旅外徵召不順，職業球員也大多是新兵，不過許順益過去在國際賽事就常常上演「魔術」，不但觀察球員特質細膩，他也強調「這批球員都是老經驗，大家都知道該做什麼。」


▲中華隊總教練許順益。（圖／吳政紘攝）

由此就可看出，中華隊已經是「很成熟」的球隊，全隊士氣高昂，並且從去年爆米花聯盟結束後就投入選訓工作，歷經移地訓練跟美國大學明星隊交手，也跟實力堅強的日本大學明星隊互尬，整體實力也逐漸提升。

在蘇智傑、王維中因傷退出中華隊後，許順益教練的如意算盤也被打翻，4棒人選落在林加祐手上，他過去也是棄投從打，跟姜建銘的故事很像，不過他早已習慣中心打線，去年亞錦賽就發揮他的隊長本色。


▲許順益。（圖／吳政紘攝）

2.短期盃賽，選手心理素質抗壓很重要

這次中華隊有12年經驗的防護員陳俊綺領軍，加上運動心理專家彭涵妮老師給予信心上鼓勵，才能夠扳倒強敵，陳俊綺過去有2次經典賽經驗，從2006年洲際盃、世界盃等比賽累積經驗，加上上屆2014年仁川亞運，他也跟選手經歷過大小無數戰役，有他的協助，選手才能無後顧之憂。

以陳偉志的腳傷為例，他雖然無法隨隊赴美移地訓練，但他在哈連盃歸隊後，也補足中華隊內野缺口，這就要靠休養跟努力復健，陳俊綺的建議與幫忙恢復等經驗，剛好派上用場。


▲中華隊防護員陳俊綺。（圖／吳政紘攝）

彭涵妮老師在國內是運動心理學專家，過去就多次幫助中職、中華隊選手奪冠，她深知在大比賽中如何激勵或是領導選手發揮實力的方式，每位選手都有她獨特的方式，也是幫助球員心理建設的「心靈導師」，這次中華女壘能夠擊敗中國隊奪銀，彭涵妮老師的幫助真的不小。


▲彭涵妮老師幫助女壘奪銀。（圖／取自彭涵妮臉書）

3.選手不服輸特性 激發全隊士氣

中華隊先發投手吳昇峰從去年亞錦賽對韓一戰成名後，加上陣中陳偉志、蕭帛庭、林瀚、林加祐等老將都很有經驗，尤其是打造團隊凝聚力，加上穩定的經驗傳承，中華隊就像一個大家庭，隨時有人願意為團隊付出。


▲吳昇峰。（圖／中華棒協提供）

36歲老將林加祐最後一次打國際賽，之後將轉任教練，他看到這些年輕球員如：戴如量、詹子賢等慢慢成長，他也肩負「台灣隊長」責任，在首戰韓國就轟出2分砲，也奠定勝基。


▲林加祐。（圖／吳政紘攝）

13年前以日職王牌讀賣巨人隊投手身分入選中華隊，幫助球隊搶下金牌的姜建銘，他的故事也有如「不死鳥」般上演，姜建銘不但以打者身分首度入選中華隊，他也在首局敲出三壘安打，讓韓職年薪高達6000萬以上的左投梁玹種傻眼，才又被林加祐轟出全壘打。


▲姜建銘（圖／吳政紘攝）

4.情蒐成功 中華隊策略奏效

中華隊在情蒐這方面過去常被球迷批評，尤其是對方派出的投手常能壓制我國選手，不過有了這幾次國際大賽經驗，加上中職這幾年組訓也把一些觀念帶入，「有刺激才有進步」，中華隊情蒐小組這次在資源、事前情蒐，還有排定影片部分，已經有十足進步，未來若持續精進，可以幫助選手更多。


▲陳偉志（圖／吳政紘攝）


▲陳瑞慕（圖／吳政紘攝）

5.守備、投手夠力　中華隊找到贏球方法

中華隊在這中韓大戰中，雖然跑壘還是有瑕疵，但整體不論是投手、守備都有相當實力，戴如量的判斷跟守備功力有目共睹，內野有陳偉志、蕭帛庭黃金搭檔，投手吳昇峰、王宗豪、王政浩跟捕手黃佳瑋、陳瑞慕冷靜面對強敵，也沒有發生失誤，是贏球關鍵。


▲戴如量（圖／吳政紘攝）


▲黃佳瑋（圖／吳政紘攝）

雖然贏了韓國隊並不代表就一定奪金，不過中華隊再度創造歷史，也擊敗強敵，上演的「下剋上」戲碼令人印象深刻。

 

 

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