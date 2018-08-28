影／培育拳擊選手　彰化二林高中新建拳擊館

▲彰化縣政府辦理「拳力以赴-彰化縣立二林高中拳擊館新建工程」說明會，拳擊小將表演活力拳擊，贏得滿堂喝采。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

全國都知道彰化縣二林地區的拳擊的重要發源地，二林高中在訓練選手的過程並沒有完善的場地，在彰化縣長魏明谷、立委洪宗熠等人奔走爭取下，教育部體育署同意在拳擊的重要發源地彰化來興建拳擊場館；彰化縣二林高中28日舉行「拳力以赴-彰化縣立二林高中拳擊館新建工程」說明會，副縣長林明裕，二林拳擊館將成為名符其實的拳擊搖籃。

林明裕表示，二林是台灣拳擊運動的發源地，更是培育拳擊選手的搖籃，近年來，二林高中拳擊隊雖因舊有拳擊館拆除，小將們平日需於戶外練習、徒手煉鋼，卻在國內、外賽事屢創佳績，戰績輝煌，實屬難得。



▲民國65年二林高中拳擊創隊教練洪協所留下來的拳擊手套。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化縣政府在二林高中辦理「拳力以赴-彰化縣立二林高中拳擊館新建工程」說明會，林明裕以簡報說明拳擊館未來規劃藍圖，期許未來拳擊館完工後，除推廣二林拳擊運動風氣，更可成為全臺拳擊好手交流平台，說明會後，二林高中安排校內拳擊小將表演活力拳擊，贏得滿堂喝采。



▲彰化縣政府辦理「拳力以赴-彰化縣立二林高中拳擊館新建工程」說明會，拳擊小將表演活力拳擊，贏得滿堂喝采。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

林明裕指出，彰化縣政府向教育部體育署爭取，獲教育部體育署3,000萬元及彰化縣政府1,500萬元補助，總經費共計4,500萬元新建拳擊館，興建地上2層之建築量體，規劃有拳擊比賽場地及拳擊訓練場地、運動傷害防護室、復健治療室、重量訓練室等空間，提供完善訓練場地供基層選手訓練，預計109年完工。



▲民國65年二林高中拳擊創隊教練洪協所留下來的拳擊手套。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

林明裕說，為完善拳擊館功能且紀錄拳擊發展、傳承歷史文物，縣府將再挹注1,500萬元，整體經費高達6,000萬元，除充實拳擊館內部設備，更規劃設置拳擊文物內容展覽專區，以保存拳擊歷史並達成延續的使命。