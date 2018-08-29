亞運／戴資穎奪金背後有洋蔥　全靠他們支持

世界球后戴資穎在亞運勇奪中華隊史上首面羽球女單金牌，再度寫下台灣羽壇新紀錄，而在金牌的背後，小戴其實有個「勝利團隊」，自長庚運動醫學團隊2014年開始照顧戴資穎之後，同年底防護師陳盈璇即與她搭配一舉拿下香港公開賽及超級系列賽年終總決賽冠軍，一路開啟了球員、教練、防護師的勝利方程式。

陳盈璇表示，這次亞運跟世錦賽時間相當接近，都是今年很重要的比賽，雖然外界可惜小戴在世錦賽8強賽中斷了31連勝紀錄，但心態穩定的小戴心情不會受輸球影響，且經過這一場比賽，卻可以減輕不少亞運無形的壓力。

訓練時原本不會有防護師陪伴，但為了備戰亞運，陳盈璇賽前1周還是特地南下左訓中心協助戴資穎的日常訓練。因為根據以往經驗，出國前的訓練會有一定的強度，在關鍵時刻，陳盈璇更是謹慎小心，和教練一起維持戴資穎的訓練強度跟身體恢復間的平衡，避免受傷，幫助她維持最佳狀態。

陳盈璇陪著戴資穎征戰每場比賽，賽前要做準備工作及熱身運動，賽後媒體訪問及收操伸展，與教練賴建誠3人之間早已經形成固定的模式，而這都是近幾年一場又一場比賽累積下來的默契。

陳盈璇認為戴資穎在亞運賽狀態調整的不錯，之前小戴曾說過「不痛就不看醫生」，在這次亞運賽會期間，小戴真的一次也沒有找醫師報到，真正達到了運動防護師「預防和照護」的目的。



▲戴資穎（圖／中華奧會提供）

出國比賽期間，陳盈璇每天得視當天訓練或比賽的狀況，替戴資穎進行1到3小時的治療或放鬆處理，也會陪戴資穎聊天、吃飯、看診、做核心、縫褲子等等，除了開心看到照護的運動員有優異的表現，陳盈璇也說非常感謝戴資穎，因為防護員過去在台灣比較不受重視，現在可以被大家看到，也相當感謝。