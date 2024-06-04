與韓國瑜較勁？傅崐萁席開5桌宴請藍委 徐巧芯這樣解讀！
國民黨立院黨團總召傅崐萁於今（4）日中午在台北天成飯店宴請眾藍委，傅崐萁此次席開5桌，邀請全部國民黨立委，約有40人到場。此次餐敘引發外界猜測，是否有與立法院長韓國瑜較勁的意味，對此質疑藍委們也紛紛表態。
記者莊蕙如／台北報導
傅崐萁在5月28日立法院三讀通過《立法院職權行使法》及《刑法》修正案後，便立即邀請眾藍委參加此次餐敘，到場人數約莫40人上下。出席者包括張嘉郡、丁學忠、翁曉玲、黃健豪、牛煦庭及徐巧芯等人，賴士葆則在傅崐萁離場後才現身。
傅崐萁表示，國民黨內部都會定期舉行餐敘，旨在增進黨內溝通和團結。此次餐敘也包括討論無黨籍立委高金素梅與藍委盧縣一提出的《禁伐補償條例》。雖然民進黨的協商打亂了時間安排，但下午2點半的院會依然會如期參加。傅崐萁強調，這次餐敘是正常活動，希望外界能多給國民黨鼓勵和加油打氣。
對於傅崐萁今日舉行的餐敘是否涉及溝通花東三法，藍委黃健豪稱這次餐敘是「正常聯誼」，牛煦庭則說是「慰勞國會改革」
徐巧芯也說，此次餐敘是為了慰勞藍委在先前4次院會的辛勞。對於是否與韓國瑜較勁，徐巧芯不這麼解讀，認為2人角色不同，這次聚會是緊密的黨內溝通，旨在尋找共識。