不輸全聯六甲田莊！台灣牛奶「隱藏1牌」內行招了：喝過上癮等級

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「終於有人跟我一樣喜歡阿猴鮮奶了！便宜又好喝」、「我超愛阿猴鮮奶啦！支持在地酪農」、「阿猴鮮奶真的超好喝，完全不輸六甲田莊，都是高品質牛奶」、「我現在只要有去家樂福就會買阿猴鮮奶，喝了會上癮的牛奶！濃醇香超順口」、「阿猴鮮奶愛好者+1，去年第一次買就愛上了」。
阿猴鮮乳「屏東在地新品牌」！政府輔導在地酪農出品爆紅
事實上，大家討論的這款「阿猴鮮乳」品牌其實才推出剛滿一年多，是首個由屏東縣政府輔導在地酪農所推出的牛奶新品牌，一開始先推出純鮮乳之後，在今年2月也推出新品「阿猴保久乳」，銷量成績也是非常亮眼，近日因為社群討論，讓不少人也看到「阿猴鮮乳」的高品質，許多消費者都願意買來嚐鮮。
屏東縣政府表示，阿猴鮮乳的乳源來自縣內里港鄉5戶酪農所飼養近千頭之牛隻，每日供應最新鮮生乳製作，成份都是無添加、無調整，喝起來濃醇香又順口。「阿猴鮮乳」在第一個月上市的時候，日均就銷售1800瓶，對於小農品牌鮮乳來說，成績可以說是非常亮眼，未來發展可期。
阿猴鮮乳哪裡買？市售大牌牛奶價格比拼
而目前阿猴鮮乳的最大通路仍然是以「家樂福」為主，家樂福當時認為這是一個合作的好機會，願意幫忙販售阿猴鮮乳並且曝光，由於如果是在超商或者超市等大型通路販售的話，抽成佔比會比較高，家樂福透過願意讓利的銷售模式，讓加工方、生產端都一起跟進，才能讓消費者喝到便宜又高品質的鮮乳，也成功替阿猴鮮乳打出知名度。
記者以全聯販售的各大牌牛奶、同款包裝價位來進行比較，像是「高大鮮奶」108元一瓶、「初鹿鮮乳」109元一瓶、「鮮乳坊」104元、「萬丹鮮乳」89元、六甲田莊鮮乳「79元」；不過「阿猴鮮乳」在家樂福的價位則是「72元」，以價格來說勝過許多大牌牛奶，也贏過最近爆紅的「六甲田莊鮮乳」，CP值略勝一籌。下回還不知道要喝什麼品牌牛奶時，不妨也可以嚐鮮看看「阿猴鮮乳」哦！