2024股東紀念品「中鋼輸了」！台泥、聯電最搶手　Top 5排行出爐

不輸全聯六甲田莊！台灣牛奶「隱藏1牌」內行招了：喝過上癮等級

▲全聯牛奶品牌選擇眾多，其中一款「六甲田莊鮮乳」最近爆紅，不過又有網友分享家樂福的「阿猴鮮乳」也同樣好喝！（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯牛奶品牌選擇眾多，其中一款「六甲田莊鮮乳」最近爆紅，不過又有網友分享家樂福的「阿猴鮮乳」也同樣好喝！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣牛奶雖然售價並不便宜，但仍然是許多人家中冰箱必備的一樣物品，早上出門前來上一杯牛奶，或者小孩配早餐都非常合適。然而說到台灣牛奶品牌，除了老字號的光泉、義美、林鳳營之外，最近全聯販售的「六甲田莊」、「柳營鮮乳」也都突然爆紅，牛奶該喝哪一牌掀起話題性。而近日就有網友發現一款名為「阿猴鮮奶」的品牌，喝起來味道跟六甲田莊一模一樣，釣出不少婆媽贊同。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「很多人現在都去全聯買六甲田莊的鮮奶，因為真的非常好喝我知道，但這邊想推一個不輸全聯六甲田莊的『阿猴鮮奶』，是在地酪農跟政府配合的新品牌哦！價格便宜又好喝，不過現在大多只有在家樂福賣，希望未來有機會進軍全聯！」

▲
▲網友最近討論一款名為「阿猴鮮乳」的牛奶品牌，表示便宜又好喝，完全不輸全聯販售的六甲田莊！（圖/周春米臉書）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「終於有人跟我一樣喜歡阿猴鮮奶了！便宜又好喝」、「我超愛阿猴鮮奶啦！支持在地酪農」、「阿猴鮮奶真的超好喝，完全不輸六甲田莊，都是高品質牛奶」、「我現在只要有去家樂福就會買阿猴鮮奶，喝了會上癮的牛奶！濃醇香超順口」、「阿猴鮮奶愛好者+1，去年第一次買就愛上了」。

阿猴鮮乳「屏東在地新品牌」！政府輔導在地酪農出品爆紅

事實上，大家討論的這款「阿猴鮮乳」品牌其實才推出剛滿一年多，是首個由屏東縣政府輔導在地酪農所推出的牛奶新品牌，一開始先推出純鮮乳之後，在今年2月也推出新品「阿猴保久乳」，銷量成績也是非常亮眼，近日因為社群討論，讓不少人也看到「阿猴鮮乳」的高品質，許多消費者都願意買來嚐鮮。

屏東縣政府表示，阿猴鮮乳的乳源來自縣內里港鄉5戶酪農所飼養近千頭之牛隻，每日供應最新鮮生乳製作，成份都是無添加、無調整，喝起來濃醇香又順口。「阿猴鮮乳」在第一個月上市的時候，日均就銷售1800瓶，對於小農品牌鮮乳來說，成績可以說是非常亮眼，未來發展可期。

▲
▲在地小農品牌「阿猴鮮乳」是由屏東縣政府輔導在地酪農所推出的牛奶新品牌，近日深受不少消費者喜愛討論。（圖/屏東縣政府提供）
阿猴鮮乳哪裡買？市售大牌牛奶價格比拼

而目前阿猴鮮乳的最大通路仍然是以「家樂福」為主，家樂福當時認為這是一個合作的好機會，願意幫忙販售阿猴鮮乳並且曝光，由於如果是在超商或者超市等大型通路販售的話，抽成佔比會比較高，家樂福透過願意讓利的銷售模式，讓加工方、生產端都一起跟進，才能讓消費者喝到便宜又高品質的鮮乳，也成功替阿猴鮮乳打出知名度。

記者以全聯販售的各大牌牛奶、同款包裝價位來進行比較，像是「高大鮮奶」108元一瓶、「初鹿鮮乳」109元一瓶、「鮮乳坊」104元、「萬丹鮮乳」89元、六甲田莊鮮乳「79元」；不過「阿猴鮮乳」在家樂福的價位則是「72元」，以價格來說勝過許多大牌牛奶，也贏過最近爆紅的「六甲田莊鮮乳」，CP值略勝一籌。下回還不知道要喝什麼品牌牛奶時，不妨也可以嚐鮮看看「阿猴鮮乳」哦！

▲目前在家樂福為主要販售通路的「阿猴鮮乳」，紙盒裝72元、大瓶裝139元，比市面上許多牛奶品牌都便宜。（圖/家樂福商品真心老實說）
▲目前在家樂福為主要販售通路的「阿猴鮮乳」，紙盒裝72元、大瓶裝139元，比市面上許多牛奶品牌都便宜。（圖/家樂福商品真心老實說）

全聯牛奶「內行不是喝光泉、義美」！隱藏2牌婆媽招了：錯過10年

全聯甜點突賣「玫瑰大便捲」瘋傳！眾人朝聖愣住　內行最愛吃這款

黃仁勳最愛「夜市水果攤」爆紅！阿婆認生意變好　價格、口感曝光

饗食天堂、欣葉對手出手了！老饕改吃這間buffet：473元水準太高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載