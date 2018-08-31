外婆澎湖灣發光發熱　內海開發建構新軸心

「外婆的澎湖灣」這首歌膾炙人口，它所描繪的澎湖內海的旖旎風光，是澎湖觀光最富潛力的地區之一，縣府31日在喜來登酒店辦理「澎湖內海未來發展願景國際座談會」中，特邀請水立方建築大師John Bilmon、日本一級建築師橫松宗治、成功大學教授賴光邦、東海大學美術系系主任張惠蘭、南華大學建築與景觀學系助理教授陳正哲、金門大學教授張旭福及縣府前任秘書長鄭明源，抵澎辦理3天之專家工作坊，提出未來澎湖灣的地景規劃藍圖。

這次主辦單位希望以大倉島為中心，帶動內海周邊景點與社區發展，藉以翻轉內海系統並提升競爭力；其中規劃以大倉島友善生活島為軸心，牛心山、龜山、白觀音、槍山尾、橫礁、竹灣為據點，配合內海地景藝術的形象再造計畫，打造成一個整體的觀光旅遊帶。



▲奧運場館水立方游泳池原設計者John Bilmon大師對澎湖美景讚譽有加（圖／張塵攝 , 2018.08.31）

設計水立方游泳池聞名國際的大師John Bilmon在致詞時強調，澎湖的美景是他走訪世界各地之後，難得可以看到人文與自然協調的那麼棒的勝地，希望澎湖內海能朝向與大自然一起呼吸的理念規劃，相信未來可以成為東亞的一顆明珠。



▲專家學者齊聚一堂擘劃澎湖內海未來的規劃方向（圖／張塵攝 , 2018.08.31）

縣府建設處強調，海洋不是阻隔而是連結，澎湖擁有豐富的觀光資源，卻因海島的特性，各島之間被海洋所分割，使整體旅遊動線無法成為一個環狀，本案透過內海環狀特性，針對有發展潛力的地點進行整體規劃，並期待能以不同的交通方式將本島及離島縫合形成多向度的觀光動線，而本案透過多次的討論後，除以低碳永續為討論重點，不得影響內海生態及濱海景觀，縣府亦會嚴格把關，在保全及發展中取得平衡。



▲陳光復縣長期許澎湖成為低碳島的示範島嶼（圖／張塵攝 , 2018.08.31）

縣長陳光復最後表示，很高興能邀請到重量級的學者蒞臨澎湖指導，內海的發展議題已討論許久，期待本次座談會能在專業人士與在地人士的對談下能使內海的未來更為明確，澎湖目前亦正發展智慧島嶼，推動各項旅遊、交通資訊，使遊客可以在旅遊過程中更加便利，而七美島現在正在逐漸轉型成綠能島嶼，減少石油用量，改使用風力、太陽能為主要電力來源，期待能成為澎湖低碳島的示範島嶼，相信透過本次座談會鄉親們受益良多，後續9~10月縣府亦將辦理許多國家的論壇及研討會，邀請大家一同參與。