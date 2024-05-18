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不是騙錢！好市多會員「真實規則」曝光　一堆人不懂：內行早賺翻

▲美式賣場好市多是以會員制度的方式進行營運，辦理會員卡的民眾每年都要繳納會員卡費才能入內消費。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲美式賣場好市多是以會員制度的方式進行營運，辦理會員卡的民眾每年都要繳納會員卡費才能入內消費。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

美式賣場好市多是以會員制度的方式進行營運，辦理會員卡的民眾每年都要繳納會員卡費才能入內消費，但即便如此，好市多物美價廉的特性，仍然讓大批民眾願意掏錢申辦會員，但你是否真的懂好市多會員的規則呢？近日就有網友討論「我應該升級好市多的黑卡嗎？」貼文引發熱議，釣出不少內行人給出「隱藏公式」。

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一名網友在臉書社團「好市多消費經驗老實說」貼文指出「今天結帳後被好市多的店員攔截，店員一直要我升級黑鑽卡，但我自己覺得本身消費金額不大，覺得沒必要，結果他調出我連續兩年的消費金額，發現我兩年消費金額都破10萬，2023年更高達18萬多.....店員都不好意思的說，一般家庭年均消費8萬2，你光買吃的就18萬多？」

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▲網友到好市多購物時，店員調出過去兩年消費紀錄，發現該網友適合升級成黑鑽卡會比較划算。（圖/好市多消費經驗老實說）
「聽到他這麼說，我好像開始有罪惡感了，可是升了黑鑽，年費變多、黑鑽專屬優惠裡也找不到我想買的東西，被這樣一說，搞得我都覺得我應該要省一點了，所以，想請教已升等黑鑽的前輩，一個二大二小的一家四口家庭，平日只會買吃的，也不會幫其他親戚買東西，真的適合升等黑鑽嗎？」

貼文曝光後，不少好市多會員紛紛回應「按照自己生活習慣走就對了，年消費過85500元的話一定升級划算」、「我升黑鑽卡+辦信用卡，回饋扣掉會費每年都有8000至10000，超賺」、「我也是一家四口黑鑽開始推的時候就直接升了，食物生活用品基本都是好市多買齊，去年收到的回饋有5000多」、「其實很多人都可以升級黑鑽卡比較划算，只是太糾結在會費3000而已」。

▲美國好市多最近發現「共用會員卡」的情況有加劇現象，將採取自助結帳也必須出示照片來辨識會員卡是否為「本人持有」。（圖／NOWnews資料照）
▲好市多一般會員卡為「金星會員」，年費為1350元，不過隨著消費習慣不同，許多人都已經升級黑鑽卡。（圖／NOWnews資料照）
好市多會員卡知多少！內行回饋金早就賺飽飽

事實上，一般民眾到好市多去消費時有兩種會員卡可以辦理，第一種是「金星會員」，年費1350元；第二種則是「黑鑽金星會員」，年費3000元，看起來很像後者比較昂貴，沒什麼必要，但其實「黑鑽金星會員」還享有獨家2%消費回饋。

也就是說，兩種會員卡的價差1650元，在你於好市多年消費額度超過8萬5500元時就會因為「2%回饋返還」，而當你消費習慣本來就有達到這個水平時，升級黑鑽金星會員一定會比較划算。以該網友的案例來看，2023年消費金額達到18萬，表示就是日常消費習慣達到這個需求，升級黑鑽卡一年可以得到回饋3600元以上，扣掉1650元一般會員價差，還省下了將近2000元，所以升級黑鑽卡絕對比持有一般金星會員來得划算哦！

▲好市多會員卡示意圖。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲如果現在是一般金星卡的好市多會員，可以檢視自己年消費是否超過8萬5500元，如果有超過，升級黑鑽卡會比較划算。（示意圖／記者楊智傑攝）

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