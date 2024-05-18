不是騙錢！好市多會員「真實規則」曝光　一堆人不懂：內行早賺翻

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「聽到他這麼說，我好像開始有罪惡感了，可是升了黑鑽，年費變多、黑鑽專屬優惠裡也找不到我想買的東西，被這樣一說，搞得我都覺得我應該要省一點了，所以，想請教已升等黑鑽的前輩，一個二大二小的一家四口家庭，平日只會買吃的，也不會幫其他親戚買東西，真的適合升等黑鑽嗎？」
貼文曝光後，不少好市多會員紛紛回應「按照自己生活習慣走就對了，年消費過85500元的話一定升級划算」、「我升黑鑽卡+辦信用卡，回饋扣掉會費每年都有8000至10000，超賺」、「我也是一家四口黑鑽開始推的時候就直接升了，食物生活用品基本都是好市多買齊，去年收到的回饋有5000多」、「其實很多人都可以升級黑鑽卡比較划算，只是太糾結在會費3000而已」。
好市多會員卡知多少！內行回饋金早就賺飽飽
事實上，一般民眾到好市多去消費時有兩種會員卡可以辦理，第一種是「金星會員」，年費1350元；第二種則是「黑鑽金星會員」，年費3000元，看起來很像後者比較昂貴，沒什麼必要，但其實「黑鑽金星會員」還享有獨家2%消費回饋。
也就是說，兩種會員卡的價差1650元，在你於好市多年消費額度超過8萬5500元時就會因為「2%回饋返還」，而當你消費習慣本來就有達到這個水平時，升級黑鑽金星會員一定會比較划算。以該網友的案例來看，2023年消費金額達到18萬，表示就是日常消費習慣達到這個需求，升級黑鑽卡一年可以得到回饋3600元以上，扣掉1650元一般會員價差，還省下了將近2000元，所以升級黑鑽卡絕對比持有一般金星會員來得划算哦！