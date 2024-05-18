楊丞琳《歌手2024》墊底被淘汰！凌晨再吐19字 2萬人反應曝光
39歲楊丞琳參戰大陸歌唱節目《歌手2024》引發話題，首集獲得倒數第2名的她，昨（17）日帶來林俊傑〈不為誰而作的歌〉，雖然評價比前一首〈帶我走〉還要好，但她唱錯歌詞又被認為走音，最終總成績墊底而遭到淘汰，對於才參加兩集就退場，楊丞琳今（18）日凌晨再度發聲：「一趟開心的旅程！」贏得超過2萬人喝采。
記者楊穎軒／綜合報導
楊丞琳10日以自己的歌挑戰《歌手2024》初舞台，被點出中氣不足、高音沒有到位，本人也承認緊張導致失常，昨晚Live播出第2集，她選唱林俊傑的代表作，整體表現較首集穩定，不過還是被挑出把「面對」唱成「面前」，以及漏唱歌詞的小差錯，拿下第6名，最後以總成績第7名被淘汰。
被視為雪恥戰的揭榜賽，楊丞琳依舊沒辦法克服心理壓力晉級，她說：「我覺得，我出道以來其實被貼上很多標籤，來到這舞台真的是很好的磨練，對自己真的是非常好的經驗，收穫到很寶貴的舞台經驗，看見自己更多可以精進的地方，想跟支持我的朋友說，不要覺得遺憾，可以被導演組看到，他們相信我，可以被大家聽見我的聲音，我真的已經很滿足囉！」
今天凌晨12點多，楊丞琳在粉專上傳一系列《歌手2024》宣傳照片，寫下：「一趟開心的旅程！巡演繼續跑起來～週日天津見！」二度吐露心境，引來2萬多名網友按讚、給予肯定，「專輯首首經典永傳，別往心裡去」、「享受舞台，妳很棒的」、「接觸過妳的人自然會一直支持妳唷」、「只要妳開心，什麼名次、比賽都不重要！」
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