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助弱勢　澎縣府聯手富邦銀打造「幸福次方．希望密碼」

記者張塵／澎湖報導2018/08/31 20:11
▲陳光復感謝專案計畫幫助弱勢家庭挑戰未來（圖／張塵攝 , 2018.08.31）
▲陳光復感謝專案計畫幫助弱勢家庭挑戰未來（圖／張塵攝 , 2018.08.31）

澎湖縣政府與台北富邦銀行為協助經濟弱勢學子自立脫貧，特別由富邦公益慈善基金會辦理「幸福次方．希望密碼」專案計畫，經過3年138個培訓課程及4個培力營，31日在澎澄飯店舉行結業成果發表會，縣長陳光復及議長劉陳昭玲共同出席感謝基金會協助澎湖弱勢家庭孩子成長，也期盼專案計畫持續辦理，讓更多孩子脫離貧窮，面對未來的挑戰。

陳光復感謝富邦銀行公益慈善基金會挖掘、培訓人才，協助弱勢家庭學子自立自強，脫離窮困，不只給同學們魚及釣竿，更讓它們學習做自己生命中的船長，希望此專案不因3年計畫結束而終止，期盼還有下一個3年培訓計畫，讓更多弱勢家庭孩子受惠，有信心走出自己一片天空。


▲台北富邦銀行強調會運用集團的資源幫助孩子培力（圖／張塵攝 , 2018.08.31）

台北富邦銀行公益慈善基金會監察人吳國章表示，為培養人才，富邦提出相對存款、成長課程及志工服務，豐富學員的成長能量。他說，富邦集團有跨足不同領域的產業，如銀行、有線電視業、建築業及雲端事業等，會使用最好資源讓優秀青年加入，盡自己心力回饋社會。


▲陳光復致贈感謝狀，由富邦公益慈善基金會吳國章代表接受（圖／張塵攝 , 2018.08.31）

為期3年的專案計畫主要對象是，澎湖縣低收入戶在學高一至大一的子女，因中途1戶另有生涯規劃退出，剩28位經濟弱勢學子接受培訓計畫，每月儲蓄1至3千元，做為日後升學與創業基金，富邦銀行公益慈善基金會視儲蓄金額1：1相對提撥補助款。會中，由陳光復代表接受台北富邦銀行公益慈善基金會提撥300萬元，頒贈感謝狀給台北富邦銀行公益慈善基金會監察人吳國章，表達感謝心意，並頒發學員結業證書及存錢筒，期許學員維持儲蓄好習慣。

關鍵字澎湖富邦公益基金會弱勢脫貧陳光復
民進黨乾淨的煤　國民黨批是騙局防火宣導洪靜宜　獲全國志工菁英

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