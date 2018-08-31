助弱勢　澎縣府聯手富邦銀打造「幸福次方．希望密碼」

澎湖縣政府與台北富邦銀行為協助經濟弱勢學子自立脫貧，特別由富邦公益慈善基金會辦理「幸福次方．希望密碼」專案計畫，經過3年138個培訓課程及4個培力營，31日在澎澄飯店舉行結業成果發表會，縣長陳光復及議長劉陳昭玲共同出席感謝基金會協助澎湖弱勢家庭孩子成長，也期盼專案計畫持續辦理，讓更多孩子脫離貧窮，面對未來的挑戰。

陳光復感謝富邦銀行公益慈善基金會挖掘、培訓人才，協助弱勢家庭學子自立自強，脫離窮困，不只給同學們魚及釣竿，更讓它們學習做自己生命中的船長，希望此專案不因3年計畫結束而終止，期盼還有下一個3年培訓計畫，讓更多弱勢家庭孩子受惠，有信心走出自己一片天空。