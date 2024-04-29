三菱冷氣突然爆紅！他困惑「電機、重工」到底差在哪　老闆揭真相

星巴克買一送一「內行不是2人分享」！最佳買法曝：等於超商價格

▲星巴克經常推出買一送一的活動，但你知道怎麼買才是最划算的嗎？（圖／記者鍾怡婷攝）
▲星巴克經常推出買一送一的活動，但你知道怎麼買才是最划算的嗎？（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人超愛喝咖啡！不管是連鎖咖啡店還是較為平價的超商咖啡，都受到許多民眾喜愛！然而經常推出買一送一的星巴克，每次推出時，總會讓大批上班族邀請同事一起2人共享，然而就有網友分享「三人買法」，表示這樣購買不僅價格比買一送一還要便宜，價格更直逼超商，非常適合想喝星巴克且「咖啡量不需要多」的人參考哦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
通常我們在星巴克推出買一送一的時候，第一直覺一定會想說揪同事2人分享，以星巴克熱銷基本款「那堤」為例，2人分享買特大杯為150元，平均每人75元；但如果找3個人一起分享的話，特大杯那堤兩杯有1182ml，平均一人可以分得394ml，一杯只要50元就能喝到原價120元的「中杯那堤」而且還加量，價格實際上比買一送一還要更便宜。

▲星巴克4月19日至4月21日「買一送一」再喝3天！免截圖週末五六日爽喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲內行人分享星巴克特大杯買一送一活動時，三人均分是CP值最高的買法。（圖／記者蕭涵云攝）
星巴克買一送一「三人分享買法」！價格、容量對比等於超商

星巴克的飲料容量，依照官網分為中杯354ml、大杯為473ml、特大杯則為591ml，如果是在有買一送一的活動下三人分享的話，購買特大杯「那堤」，那麼就會獲得1182ml的咖啡，分成三杯的話，每個人可以分到394ml，三個人均分一個人是付款50元，但值得注意的是，星巴克中杯那堤容量是354ml，而且售價是120元，也就是說，三人分享情況下不僅售價對比中杯那堤原價低於5折，而且容量還多了40ml，精打細算下來真的CP值超高。

而記者實際查詢7-11拿鐵咖啡的售價跟容量，中杯的拿鐵是45元，官方是標註中杯拿鐵容量約360ml，如果按照上述方法購買之後，就會發現星巴克買一送一時，三人分享「那堤」可以用50元買到394ml的咖啡，平均1ml等於0.12元；而超商則是45元買到360ml的咖啡，平均1ml也是0.12元，對於平常愛喝中杯超商咖啡的人，星巴克特大杯買一送一時，就是非常值得「三人分享」的好時機！

▲3月手搖飲料、咖啡優惠一次整理！星巴克今上午11點起、連續9小時開喝「買一送一」好友分享日；五桐號Uber Eats外送指定「買1送1」；鶴茶樓、先喝道則有「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以星巴克「那堤」為例子，特大杯買一送一均分3人，每人可用50元分得394ml的咖啡，而中杯那堤原本120元容量是354ml，等於搭配活動可以用比5折更便宜價格買到「加量版中杯那堤」。（圖／記者蕭涵云攝）
星巴克買一送一限定兩天！勞動節第二杯半價

然而現在星巴克買一送一的活動還有兩天！從4月29日至30日限定，每天11時至晚上20時，到全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每個人最多買二送二，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

除此之外，星巴克也預告加碼，5月1日勞動節為了慰勞辛苦勞工，全台門市從早到晚都有「第二杯半價」的優惠，購買兩杯大杯（含）以上冰熱/口味皆一致的飲料，享「第二杯半價」，同樣每個人最多限購兩組，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克栗子風味那堤「買一送一」喝到2月27日。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一活動限定兩天！勞動節也有第二杯半價的優惠，愛喝星巴克的民眾別錯過囉！（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克「買一送一」今起喝2天！勞動節第二杯半價　黑沃也買1送1

本周咖啡優惠！7-11寄杯「買51送51」開搶　星巴克買一送一限2天

垃圾車清潔人員不忍了！震撼教育11點　3萬人朝聖道歉：倒錯10年

變頻冷氣「最省電不是裝日立、大金」！老闆招了答案：公開的秘密

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生