星巴克買一送一「內行不是2人分享」！最佳買法曝：等於超商價格

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星巴克買一送一「三人分享買法」！價格、容量對比等於超商
星巴克的飲料容量，依照官網分為中杯354ml、大杯為473ml、特大杯則為591ml，如果是在有買一送一的活動下三人分享的話，購買特大杯「那堤」，那麼就會獲得1182ml的咖啡，分成三杯的話，每個人可以分到394ml，三個人均分一個人是付款50元，但值得注意的是，星巴克中杯那堤容量是354ml，而且售價是120元，也就是說，三人分享情況下不僅售價對比中杯那堤原價低於5折，而且容量還多了40ml，精打細算下來真的CP值超高。
而記者實際查詢7-11拿鐵咖啡的售價跟容量，中杯的拿鐵是45元，官方是標註中杯拿鐵容量約360ml，如果按照上述方法購買之後，就會發現星巴克買一送一時，三人分享「那堤」可以用50元買到394ml的咖啡，平均1ml等於0.12元；而超商則是45元買到360ml的咖啡，平均1ml也是0.12元，對於平常愛喝中杯超商咖啡的人，星巴克特大杯買一送一時，就是非常值得「三人分享」的好時機！
星巴克買一送一限定兩天！勞動節第二杯半價
然而現在星巴克買一送一的活動還有兩天！從4月29日至30日限定，每天11時至晚上20時，到全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每個人最多買二送二，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
除此之外，星巴克也預告加碼，5月1日勞動節為了慰勞辛苦勞工，全台門市從早到晚都有「第二杯半價」的優惠，購買兩杯大杯（含）以上冰熱/口味皆一致的飲料，享「第二杯半價」，同樣每個人最多限購兩組，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。