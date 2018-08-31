影／2018台灣國際競技龍舟錦標賽　福鹿溪登場

「2018台灣國際競技龍舟錦標賽」將在9月1日及2日在鹿港福鹿溪熱鬧登場，今(31)日上午於福鹿溪水域南岸空地辦理龍舟點睛祈福儀式，彰化縣長魏明谷、中華台北龍舟協會主委黃世州等人與會，本屆亞運輕艇龍舟賽勇奪二金一銀，金牌教練黃世州(椿霆)、侯鴻章及選手柯佳霖分別與會，祈求活動圓滿順利、風調雨順。

魏明谷表彰奪金教練及選手為彰化之光，也邀請全國民眾利用這個週末假期前來彰化縣福鹿溪水域，為來自亞洲各國及台灣北、中、南各地的競技龍舟選手加油打氣，歡迎有興趣參與傳統龍舟或競技龍舟的民眾，明年能踴躍報名彰化鹿港端午節傳統龍舟及8月辦理的競技龍舟比賽，共同體驗龍舟運動及水域之美。



▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在鹿港福鹿溪熱鬧登場，彰化縣長魏明谷為龍舟點睛祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

魏明谷表示，連續6年舉辦的台灣國際競技龍舟錦標賽將於明後兩天隆重登場，這次比賽隊伍比往年更多，有45個團體、90隊參賽，除了比賽之外，也是亞洲龍舟錦標賽的選拔賽，參與隊伍來自全國各縣市的代表隊，也有遠自金門的比賽隊伍。



▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在鹿港福鹿溪熱鬧登場，彰化縣長魏明谷為龍舟點睛祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

魏明谷指出，今年亞運台灣輕艇龍舟代表隊，獲得2金1銀的成績，其中2名教練黃椿霆、侯鴻章及1名選手柯佳霖是土生土長的彰化縣民，他們也出席這次的活動，特別恭喜他們載譽歸國，為國、為彰化爭光。



▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在鹿港福鹿溪熱鬧登場，彰化縣長魏明谷為龍舟點睛祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

中華台北龍舟協會主委黃世州表示，現在全世界都在瘋龍舟比賽，今年己是第六年舉辦台灣國際競技龍舟錦標賽，因為有這個比賽讓國內龍舟運動水準能夠大幅提高，很高興在上個禮拜的亞運拿到二金一銀的好成績，也鼓舞大家的士氣。



▲2018台灣國際競技龍舟錦標賽在鹿港福鹿溪熱鬧登場，彰化縣長魏明谷為龍舟點睛祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

第六屆競技龍舟比賽，今年為選拔亞洲盃國手大龍小龍四隊國手，共吸引國內外大龍小龍45個團體90隊參加，參賽隊伍除了有香港、日本、新加坡及大陸等國際隊伍，也吸引宜蘭、基隆、臺北、新北、臺南、臺東、花蓮等全台各地及本縣龍舟競技好手同場競技，此外金門今年也是第一次組隊參加，明後2天的賽程緊湊，賽事精彩可期。