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地方萬花筒》影／彰基早產兒回娘家　早產四千金超吸睛

記者陳雅芳／彰化報導2018/09/01 20:05
▲彰化基督教兒童醫院舉辦『早產兒回娘家』活動，爸爸媽媽們帶著心愛的寶貝『回娘家』。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)
▲彰化基督教兒童醫院舉辦『早產兒回娘家』活動，爸爸媽媽們帶著心愛的寶貝『回娘家』。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

彰化基督教兒童醫院1日舉辦早產兒回娘家活動，爸爸媽媽們帶著心愛的寶貝「回娘家」，家住沙鹿的早產四千金出現活動現場時，超萌模樣立即吸引眾人目光，早產四千金也是彰基兒醫新生兒加護病房成立39年來的首例；彰化縣衛生局秘書蕭惠玲、彰化基督教醫院院長陳穆寬醫師、彰化基督教兒童醫院院長陳家玉醫師等臨活動現場，一同見證孩子們的成長。


▲早產四千金參加早產兒回娘家活動超吸睛，（左起：三寶-王若芊、四寶-王若蒂、大寶-王若軒、二寶-王若宸）。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

早產四千金的爸爸王棟財（49歲）、媽媽蕭亞芝（34歲）於103年結婚，105年打排卵針失敗，106年再次打排卵針才懷下四胞胎，經過32+1週後，當年12月4日剖腹產下早產四千金，大寶王若軒1521公克、二寶王若宸1255公克、三寶王若芊940公克、四寶王若蒂1057公克，目前矯正年齡六個多月。


▲彰基院長陳穆寬醫師（左二）、彰基兒醫院長陳家玉醫師（右二）、彰化縣衛生局秘書蕭惠玲（右一），與早產四千金歡喜合影。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

蕭亞芝表示，懷四胞胎的當下並沒有考慮過要減胎，雖然醫師都有強烈的建議我們減胎，因為不減胎對媽媽和胎兒都是一種高風險，但基於這是我們的第一胎，所以不減胎，當時做產檢時四個胎兒都有心跳，生命力是很旺盛的，而且我們有自己的信仰，對於生命的堅持，不管生男生女，不想去扼殺生命。


▲嬌聯（股）公司營業本部協理楊少逸（右二），代表公司贈送『滿意寶寶紙尿布及濕巾』給早產四千金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

彰基兒醫嬰兒室病房主任李政翰醫師表示，四胞胎其實已經非常少見，多胞胎的風險對孩子與產婦都很高，小朋友很容易有死胎和極度早產的狀況，不過媽媽（蕭亞芝）在懷孕當中，產科醫師有建議是否透過減胎的方法，盡量保持媽媽和孩子的健康，但是因為宗教信仰及孩子在懷孕當中的狀況都很不錯，爸爸、媽媽一個都不想放棄，我們也接受到產科醫師對四胞胎的狀況，所以那天新生兒科的醫師全部出動，把四個孩子接回來，結果孩子的狀況都還不錯，爸爸、媽媽也都很用心的在照顧。


▲達伶姐姐說故事，帶動孩童與父母雙向的律動活動，。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

早產兒回娘家活動內容包括，「家屬心情分享」- 藉由父母分享陪伴早產兒成長之心情故事，進而增進早產兒家庭成員間的信心與盼望，以此分享也可以讓其他早產兒家庭於陪伴孩子上有更好的學習模範。「達伶姐姐說故事」透過兒童劇團表演教導孩童正確洗手的方法，並帶動孩童與父母雙向的律動活動，以增進親子間的互動。


▲親子一同進行安全、趣味、多樣性的『袋鼠寶寶體適能闖關活動』。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.01)

彰基「早產兒回娘家」活動目的在於提供早產兒家庭互相交流的機會，分享照顧早產兒的心理歷程與技巧、增進早產兒父母親子關係之互動、增進早產兒家庭的信心與盼望。

關鍵字早產兒四千金回娘家四胞胎減胎
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