首颱「艾維尼」最快今晚生成！最新路徑曝光　下週二豪雨灌西半部

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吳德榮提到，週日（26日）「滯留鋒」北移，西南風轉變，天氣好轉，各地偏熱，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，下週一（27日）水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，應防較大雨勢。到了下週二（28）日另一鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，有「中小尺度對流系統」發展，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等「小範圍劇烈天氣機率」， 西半部要特別注意。
今年首颱「艾維尼」最新路徑曝光！西半部下週二嚴防豪雨
中央氣象署預報員張竣堯指出，菲律賓東方海面現在已有「熱帶性低氣壓」生成，目前發展環境不差，最快今日就有機會增強為今年第一個颱風「艾維尼」（ Ewiniar，密克羅尼西亞命名，原意為風暴之神），在路徑上預估艾維尼會先往西，再往東北朝琉球海面方向前進，對台灣暫時沒有影響，氣象署將持續觀察。
張竣堯提到，今明受到鋒面影響後，週日至下週一各地氣溫回升，全台白天多雲到晴，但午後有雷陣雨，下週二結構更扎實的鋒面將影響台灣，下週二、下週三西半部會有局部大雨，甚至有「局部小範圍豪雨」，下週四至下週六（5/30至6/1）鋒面會在台灣附近徘迴，全台各地降雨機率偏高，不過時間較長，天氣預報上仍有不確定性，民眾請密切關注最新動態。