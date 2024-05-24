美股大跌！輝達突破1000美元寫新高　波音急瀉血染道瓊收黑605點

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「AI霸主」輝達週四迎輝煌里程碑，股價狂飆9.32%，股價突破千美元大關，來到每股1,037.99美元，市值來到2.55兆美元，高於特斯拉和亞馬遜市值的總和。
輝達週三 (22 日) 公布上季營收成長超過260%，獲利成長超過7倍，銷售前景樂觀，同時，輝達還宣布將進行1拆10的股票分割計畫，並將季度配息提高150%至每股10美分。輝達執行長黃仁勳表示，「下一次工業革命已經開始」。
輝達業績一直是華爾街關注焦點，因為交易員們希望看到AI熱潮不會消退的跡象。先前人們擔心，華爾街對AI潛力的狂熱造成泡沫，價格飆升太快，期望也變得太高，但輝達持續高速成長平息了負面評論。
輝達市值超過2.5兆美元，對標普500指數也有相當大的影響力。然而，週四大盤指數中的大多數個股均出現負值，表明市場廣度不足。標準普爾500指數中有400多家公司走低，訊息技術是唯一上漲的板塊。
標普全球週四發佈採購經理調查顯示，5月份標普全球採購經理人指數（PMI）為54.4，上月為51.3。該數據高於經濟學家預期，顯示出儘管聯準會努力平息物價壓力，蛋商活動仍以量年來最快速度加速。
另外，上週申請失業救濟的工人數量低於經濟學家的預期，這表明裁員人數仍然相對較低，也顯示出，儘管利率高企，但美國就業市場依然穩健。
強勁的經濟報告，使得人們憂心聯邦資金利率將在比預期更長的時間內保持高位，尤其是聯準會多次就黏性通膨發出警告之後。
據聯準會最新公布的會議紀要指出，一系列的數據顯示，在對通膨獲得進一步信心方面，眾多官員認為所需時間超過先期預期。有聯準會官員透露暗示，如果通膨沒有進一步降溫，他們願意再次升息。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic） 週四表示，最新幾份通膨數據表明，通膨仍有望回到2%的目標，儘管步伐緩慢。
道瓊指數下跌605.7 點，或1.53%，收39,065.26點。
那斯達克指數下跌65.51點，或0.39%，收16,736.03點。
費城半導體指數下跌0.83點，或0.02%，收5,125.98點。
標普500指數下跌39.17點，或0.74%，收5,267.84點。